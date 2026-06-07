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BRASIL DE OLHO

Adversário do Brasil na Copa, Marrocos empata com a Noruega

Com gol de Brahim Díaz, seleção marroquina ficou no 1 a 1 com a Noruega

Redação
Por Redação
Seleção marroquina encerra preparação para a Copa do Mundo com empate diante da Noruega antes do duelo contra o Brasil
Seleção marroquina encerra preparação para a Copa do Mundo com empate diante da Noruega antes do duelo contra o Brasil - Foto: ANGELA WEISS / AFP

O Marrocos, adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, empatou com a Noruega por 1 a 1 neste domingo, 7, em seu último compromisso antes da estreia no Mundial. Os gols do jogo foram marcados por Brahim Diaz, pela seleção marroquina, e Martin Ødegaard, a favor dos noruegueses.

A Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos no próximo sábado, 13, às 19h, no Estádio MetLife, em New Jersey, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo C. A partida marcará a estreia da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

Se o Marrocos fez sua última aparição oficial antes do torneio neste domingo, o Brasil entrou em campo um dia antes. No Huntington Park, em Cleveland, a Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães e Endrick.

O confronto, no entanto, ficou marcado pela lesão do lateral-direito Wesley. O jogador foi cortado da delegação brasileira e substituído pelo volante Éderson para a sequência da competição.

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Possível rival no mata-mata

A partida entre Marrocos e Noruega também despertou atenção especial da comissão técnica brasileira. Além de analisar o adversário da estreia, o Brasil observou uma seleção que pode cruzar seu caminho nas fases eliminatórias do Mundial.

Caso avance em sua chave e confirme a classificação para o mata-mata, a equipe de Carlo Ancelotti poderá enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, dependendo dos resultados da fase de grupos.

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copa do mundo Marrocos seleção brasileira

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