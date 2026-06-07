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Vídeo: Astro dinamarquês desmaia em campo e amistoso é encerrado; assista

Cena gera aflição durante partida entre seleções

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Eriksen desmaia durante amistoso da Dinamarca
Eriksen desmaia durante amistoso da Dinamarca - Foto: Reprodução | SporTV

O amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, neste domingo, 7, terminou antes dos 90 minutos, após o jogador dinamarquês Christian Eriksen, do Wolfsburg, desmaiar em campo aos 19 minutos da segunda etapa.

Eriksen se sentiu mal em campo, caindo logo em seguida. Os jogadores da Dinamarca e Ucrânia cercaram o atleta, enquanto a equipe médica presente no estádio foi até o gramado para fazer o atendimento.

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O jogador de 34 anos, que convive com um Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI), precisou ser retirado de campo. Os demais atletas se reuniram para aplaudir o astro dinamarquês.

Nos minutos seguintes, a transmissão da partida confirmou que o jogo estava encerrado antes do tempo regulamentar. Eriksen está bem, de acordo com o comunicado exibido no telão do estádio.

Histórico

Christian Eriksen passou por um susto parecido em 2021, na estreia da seleção dinamarquesa na Eurocopa. Na ocasião, o atleta caiu em campo desacordado, na partida contra a Finlândia, sendo retirado.

O jogador, que estava na Inter de Milão, voltou aos gramados em 2022, já pelo modesto Brentford, da Inglaterra.

Veja o vídeo

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