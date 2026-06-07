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COPA DO MUNDO

Marquinhos admite erro que "poderia ter custado" vitória da Seleção

Zagueiro do PSG esteve envolvido no gol marcado pelo Egito no amistoso

João Grassi
Por
Marquinhos no amistoso contra o Egito
Marquinhos no amistoso contra o Egito - Foto: KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O zagueiro Marquinhos, de 32 anos, reconheceu a falha cometida na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, em Cleveland, nos Estados Unidos.

O jogador do PSG tentou recuar a bola para o goleiro Alisson, mas não percebeu a aproximação de Zico, que interceptou o passe e marcou o gol de empate dos africanos aos 10 minutos do primeiro tempo.

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O atleta formado no Corinthians falou com a imprensa ainda no estádio Huntington Bank Field, assumindo a responsabilidade pelo lance. "Um erro que poderia ter custado o resultado, mas seguimos firmes e conseguimos o resultado. Sabíamos que era um teste importante. Não definiríamos nada, mas era um teste bom para nos prepararmos de uma forma boa para o jogo contra o Marrocos".

"Eu falei ali mesmo, isso mostra nossa força coletiva. Por vezes acontece uma falha ou outra no clube também, de um jogador ou outro, mas se o coletivo é forte, conseguimos passar pelos obstáculos juntos", comentou o jogador sobre o apoio dos companheiros.

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Amistoso e sequência na Copa do Mundo

O Brasil abriu o placar logo aos seis minutos, com Bruno Guimarães, quatro minutos antes do empate egípcio. A partida foi para o intervalo em igualdade. No segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu várias mudanças na equipe, e a Seleção voltou a ficar à frente no placar. Endrick aproveitou passe de Raphinha para marcar o gol da vitória por 2 a 1.

Agora, a Seleção volta o foco totalmente para o Mundial A estreia será contra Marrocos, no próximo sábado, 13, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C. Na sequência, o Brasil encara o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24, em busca de uma vaga no mata-mata.

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