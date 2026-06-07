COPA DO MUNDO
Marquinhos admite erro que "poderia ter custado" vitória da Seleção
Zagueiro do PSG esteve envolvido no gol marcado pelo Egito no amistoso
O zagueiro Marquinhos, de 32 anos, reconheceu a falha cometida na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, em Cleveland, nos Estados Unidos.
O jogador do PSG tentou recuar a bola para o goleiro Alisson, mas não percebeu a aproximação de Zico, que interceptou o passe e marcou o gol de empate dos africanos aos 10 minutos do primeiro tempo.
O atleta formado no Corinthians falou com a imprensa ainda no estádio Huntington Bank Field, assumindo a responsabilidade pelo lance. "Um erro que poderia ter custado o resultado, mas seguimos firmes e conseguimos o resultado. Sabíamos que era um teste importante. Não definiríamos nada, mas era um teste bom para nos prepararmos de uma forma boa para o jogo contra o Marrocos".
"Eu falei ali mesmo, isso mostra nossa força coletiva. Por vezes acontece uma falha ou outra no clube também, de um jogador ou outro, mas se o coletivo é forte, conseguimos passar pelos obstáculos juntos", comentou o jogador sobre o apoio dos companheiros.
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Amistoso e sequência na Copa do Mundo
O Brasil abriu o placar logo aos seis minutos, com Bruno Guimarães, quatro minutos antes do empate egípcio. A partida foi para o intervalo em igualdade. No segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu várias mudanças na equipe, e a Seleção voltou a ficar à frente no placar. Endrick aproveitou passe de Raphinha para marcar o gol da vitória por 2 a 1.
Agora, a Seleção volta o foco totalmente para o Mundial A estreia será contra Marrocos, no próximo sábado, 13, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C. Na sequência, o Brasil encara o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24, em busca de uma vaga no mata-mata.