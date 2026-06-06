COPA DO MUNDO
Endrick salva e Seleção vence Egito em último teste antes da Copa
Jogador entrou no segundo tempo e marcou o golaço que deu a vitória por 2x1 para a Amarelinha
A Seleção Brasileira venceu o Egito no último teste antes da Copa do Mundo de 2026 na noite deste sábado, 6. O confronto terminou em 2 a 1 para a Amarelinha, com golaço salvador de Endrick, que entrou no segundo tempo. A partida foi realizada em Cleveland, nos Estados Unidos.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti teve um primeiro tempo morno e chegou a sair na frente com um belo gol de Bruno Guimarães, mas acabou perdendo a vantagem após falha bisonha de Marquinhos. O ponta egípcio Ziko marcou o único gol da seleção africana.
Dentre as novidades da partida contra o Egito, Ibañez e Igor Thiago ganharam uma chance na equipe titular. O zagueiro fez uma partida sólida, mas o vice-artilheiro da Premier League, no entanto, acabou desperdiçando duas chances durante o confronto e foi um dos substituídos no pacotão de alterações do intervalo.
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Lesão preocupa
A Seleção Brasileira pode ter um desfalque importante para a disputa da Copa do Mudo. O lateral direito Wesley deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Egito.
O camisa 2 foi substituído aos 17 minutos, dando lugar a Danilo, e preocupou após ser flagrado chorando no banco de reservas. Exames ainda serão feitos pelos médicos da seleção para identificar a gravidade da lesão.
O jogo
- O quê: Amistoso internacional
- Quando: 06/06, às 19h00
- Onde: Huntington Bank Field, Ohio, Cleveland (EUA)
Escalações
- Brasil: Alisson (Weverton); Wesley (Danilo), Marquinhos (Bremer), Ibañez (Léo Pereira) e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha (Martinelli), Vinícius Júnior (Matheus Cunha) e Igor Thiago (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.
- Egito: Oufa Shobeir; Hany (Tarek Alaa), Ibrahim, H. Fathy, A. Fatouh; Ateya, Lasheen (Ashour), Trezeguet (Abdelmonem), M. Ziko, Hassan (Salah), Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.