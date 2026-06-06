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POLÊMICA

Vai se aposentar? Neymar levanta suspeita após comentário sobre a Copa

Mensagem publicada pelo atacante gerou especulações sobre o futuro do jogador

Beatriz Santos
Por
Neymar Jr.
Neymar Jr. - Foto: Nelson Almeida | AFP

Um comentário de Neymar em uma publicação oficial da Copa do Mundo chamou a atenção de torcedores e levantou dúvidas sobre o futuro do atacante com a camisa da Seleção Brasileira.

Em uma postagem da Fifa, o jogador se referiu ao Mundial de 2026 como sua “a última dança”, expressão frequentemente associada à despedida de atletas de grandes competições.

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A mensagem rapidamente repercutiu nas redes sociais e alimentou especulações sobre uma possível aposentadoria do camisa 10 da Seleção após a disputa da Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Expressão costuma indicar despedida

O termo "Last Dance", que em português significa "última dança", é amplamente utilizado no esporte para representar o último grande desafio de um atleta ou sua participação final em determinada competição.

Embora Neymar não tenha confirmado qualquer plano de aposentadoria da Seleção Brasileira, a escolha das palavras foi suficiente para gerar interpretações de que o torneio de 2026 poderá ser sua última Copa do Mundo.

Caso esteja presente no Mundial, o atacante chegará à competição aos 34 anos.

Futuro ainda depende da recuperação física

Enquanto o comentário segue repercutindo entre torcedores, Neymar ainda vive a expectativa de iniciar os trabalhos com a equipe de 26 jogadores da Seleção Brasileira.

O atacante perdeu boa parte da preparação recente e também ficou fora de amistosos em razão de problemas físicos.

A situação é acompanhada pelo departamento médico, que monitora uma lesão na panturrilha sofrida pelo jogador.

Nesta segunda-feira, Neymar passará por uma ressonância magnética para avaliar a evolução da lesão e verificar suas condições físicas. O resultado do exame ajudará a definir os próximos passos do tratamento e o prazo para o retorno do atacante às atividades.

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Copa do Mundo 2026 Futebol neymar

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