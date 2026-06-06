Goleiro titular da França na Copa nasceu em território na Amazônia

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Goleiro titular da seleção francesa e do Milan, Mike Maignan é considerado francês de nascença, apesar de ser natural do território que faz parte da Amazônia.

Maignan é de Caiena, capital da Guiana Francesa, território ultramarino da França, localizado na América do Sul. Por conta da 'curiosidade geográfica', quem nasce no departamento também é francês.

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Carreira do atleta

Nascido em 3 de julho de 1995, Mike Maignan jogou nas categorias de base do Paris Saint-Germain, clube onde esteve até 2021, quando se transferiu para o Lille.

Após passagem pelo Lille, Maignan foi para o Milan, onde é goleiro titular até os dias atuais.

Maignan também é titular da seleção francesa que vai disputar a Copa do Mundo sediada nos Estados Unidos, México e Canadá.