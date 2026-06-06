Invicto, Brasil reencontra o Egito após quase 15 anos

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 6, às 19h, diante do Egito, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, para disputar seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Além de encerrar a preparação para o Mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti defenderá uma marca expressiva no histórico do confronto: o aproveitamento de 100% contra os egípcios.



Em seis partidas disputadas ao longo da história, o Brasil venceu todas, acumulando 18 gols marcados e apenas quatro sofridos. O duelo desta noite será o sétimo encontro entre as seleções e também um dos mais relevantes, já que servirá como último teste da Amarelinha antes do compromisso de estreia no Mundial.



A estreia brasileira na Copa está marcada para o próximo dia 13 de junho, quando a equipe enfrentará o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.



Com mais um confronto diante dos egípcios, o Brasil igualará a marca de jogos disputados contra Camarões, transformando as duas seleções nos adversários africanos mais enfrentados pela Amarelinha. Na sequência da lista aparecem África do Sul e Gana, com cinco partidas cada, seguidas por Argélia, com quatro. Tunísia, Senegal e Marrocos foram enfrentados três vezes, enquanto Nigéria aparece com dois confrontos. Zaire, Zimbábue, Tanzânia, Costa do Marfim, Gabão, Zâmbia e Guiné completam a relação com um jogo cada.



O encontro mais recente entre brasileiros e egípcios aconteceu em novembro de 2011, no Catar. Na ocasião, a Seleção venceu por 2 a 0 no Estádio Al-Rayyan, graças aos dois gols marcados pelo atacante Jonas.



Entre os convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, apenas Alex Sandro participou daquela partida. Na época defendendo o Porto, de Portugal, o lateral-esquerdo vivia seus primeiros momentos com a camisa da Seleção Brasileira e havia estreado poucos dias antes, na vitória por 2 a 0 sobre o Gabão, em Libreville.



Outro capítulo marcante da história entre as duas equipes ocorreu na Copa das Confederações de 2009. Em sua estreia na competição disputada na África do Sul, o Brasil enfrentou dificuldades para superar os egípcios e venceu por 4 a 3, em um dos jogos mais emocionantes daquela edição.



A equipe brasileira chegou a abrir 3 a 1 no placar com gols de Kaká, Luís Fabiano e Juan, mas viu o Egito empatar logo no início da etapa final. Quando o resultado parecia encaminhado para a igualdade, Kaká converteu um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória.



Aquele triunfo foi o ponto de partida para a campanha que terminou com o título. Depois de derrotar Estados Unidos e Itália por 3 a 0 na fase de grupos, a Seleção eliminou a África do Sul na semifinal e voltou a superar os norte-americanos na decisão, vencendo por 3 a 2 para conquistar a Copa das Confederações pela terceira vez.





No ranking dos maiores goleadores do confronto entre Brasil e Egito, o destaque é Quarentinha. Ídolo do Botafogo, o atacante marcou cinco gols diante dos africanos e segue como o principal artilheiro da história do duelo.



Grande parte desses gols foi registrada durante uma excursão da Seleção ao Egito em 1960. No primeiro amistoso, disputado no Estádio Internacional do Cairo, o Brasil goleou por 5 a 0, com dois gols de Quarentinha, dois de Pepe e um de Garrincha.



Dias depois, em Alexandria, foi a vez de Pelé brilhar. O Rei marcou os três gols da vitória por 3 a 1 sobre os anfitriões. Já no terceiro compromisso da excursão, a Seleção venceu novamente por 3 a 0, desta vez em Gizé, com mais dois gols de Quarentinha e um de Garrincha.



O último gol do atacante contra os egípcios veio em 1963. Também no Cairo, Quarentinha marcou nos acréscimos e garantiu a vitória brasileira por 1 a 0.



Desde então, o retrospecto segue amplamente favorável à Amarelinha, que busca ampliar a sequência positiva neste sábado e chegar embalada para a disputa da Copa do Mundo.