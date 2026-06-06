COPA DO MUNDO
Bruna Biancardi aluga casa de R$ 30 mi para acompanhar Neymar nos EUA
Aluguel da mansão é avaliado em mais de R$ 600 mil
A influenciadora Bruna Biancardi, esposa de Neymar, já garantiu um lugar para ficar nos Estados Unidos durante o período da Copa do Mundo de 2026, que terá o país como uma das sedes. O local escolhido por Biancardi foi uma mansão luxuosa em Orlando, que fica em um dos condomínios mais sofisticados da região e está avaliada em R$ 30 milhões.
Os convidados da família e as crianças vão poder aproveitar os vários espaços de lazer que a mansão possui, como uma sala de jogos de tabuleiro, uma sala de videogame e uma brinquedoteca completa.
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A casa ainda tem uma pista de boliche própria, além de um bar para quem espera sua vez de jogar. A sala de cinema também chama atenção pelo tamanho da tela e a quantidade de poltronas.
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Confira os números da casa:
- 3 andares
- 13 quartos
- 15 banheiros
- 32 pessoas podem ficar lá
- 600 mil reais o valor do aluguel
Além disso, Neymar está construindo uma casa nos Estados Unidos, em Miami Beach, mas ela só deve ficar pronta em 2027.