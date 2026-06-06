Andressa Urach dá sugestão ousada a Virgínia e ao filho de Edir Macedo

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach deu uma sugestão ousada em um vídeo compartilhado em suas redes sociais na manhã deste sábado, 6. Segundo ela, a influenciadora Virgínia Fonseca e o filho do pastor Edir Macedo, Moysés Macedo, deveriam começar a vender conteúdo adulto.

Gente, eu vi fotos que a Virgínia está postando nas redes sociais, e agora também o filho do bispo Macedo, o Moysés, que está postando umas fotos bem parecidas com as da Virgínia, e eles poderiam vender, ganhar dinheiro. Vem, bebê, vocês podem ganhar dinheiro. Andressa Urach - Criadora de conteúdo adulto

Ela ainda comentou de forma específica algumas fotos sensuais que o filho do dono da Igreja Universal postou em seu perfil no Instagram.



“Eu vi que o bispo Macedo tem uma fortuna de R$ 10 milhões, segundo essas informações, e de repente já que ele [Moysés] está postando essas fotos, talvez o bispo não dê a herança para ele. Então vai fazer o teu pé de meia, Moysés, vende teus conteúdos”, disse Andressa Urach.

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“Não precisa fazer nada como eu, né? Mas pode ser mais light, mais leve. 'Perfil Virginia' já dá super certo para vender”, concluiu a influenciadora.



Cantor e compositor, Moysés Macedo adota Mike como nome artístico.