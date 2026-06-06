Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

'VEM, BEBÊ'

Andressa Urach dá sugestão ousada a Virgínia e ao filho de Edir Macedo

Criadora de conteúdo adulto analisou as postagens da influenciadora

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Andressa Urach, criadora de conteúdo adulto
Andressa Urach, criadora de conteúdo adulto - Foto: Reprodução | Redes sociais

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach deu uma sugestão ousada em um vídeo compartilhado em suas redes sociais na manhã deste sábado, 6. Segundo ela, a influenciadora Virgínia Fonseca e o filho do pastor Edir Macedo, Moysés Macedo, deveriam começar a vender conteúdo adulto.

Gente, eu vi fotos que a Virgínia está postando nas redes sociais, e agora também o filho do bispo Macedo, o Moysés, que está postando umas fotos bem parecidas com as da Virgínia, e eles poderiam vender, ganhar dinheiro. Vem, bebê, vocês podem ganhar dinheiro.

Andressa Urach - Criadora de conteúdo adulto

Ela ainda comentou de forma específica algumas fotos sensuais que o filho do dono da Igreja Universal postou em seu perfil no Instagram.

“Eu vi que o bispo Macedo tem uma fortuna de R$ 10 milhões, segundo essas informações, e de repente já que ele [Moysés] está postando essas fotos, talvez o bispo não dê a herança para ele. Então vai fazer o teu pé de meia, Moysés, vende teus conteúdos”, disse Andressa Urach.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

REPERCUTIU

Maiara rompe o silêncio após vídeo gerar comentários sobre aparência
Maiara rompe o silêncio após vídeo gerar comentários sobre aparência imagem

ENTRETENIMENTO

Cantor brasileiro vira meme após homenagear Michael Jackson; confira
Cantor brasileiro vira meme após homenagear Michael Jackson; confira imagem

ENTRETENIMENTO

Galã global anuncia internação para tratar vício em drogas
Galã global anuncia internação para tratar vício em drogas imagem

“Não precisa fazer nada como eu, né? Mas pode ser mais light, mais leve. 'Perfil Virginia' já dá super certo para vender”, concluiu a influenciadora.

Cantor e compositor, Moysés Macedo adota Mike como nome artístico.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Mike (@vaimike)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Andressa Urach conteúdo adulto Virginia Fonseca

Relacionadas

Mais lidas