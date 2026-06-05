ENTRETENIMENTO
Galã global anuncia internação para tratar vício em drogas
Artista desabafa após novos problemas com dependência
O ator Rafael Cardoso, conhecido por protagonizar uma série de novelas na TV Globo, anunciou, nesta quinta-feira, 4, que decidiu se internar em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, para tratar o vício em drogas e álcool.
Pouco antes de se internar, Rafael, que se envolveu em polêmicas recentes, fez um desabafo sobre a doença, e admitiu que teve uma recaída nos últimos dias. Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o ator teria causado confusão em um evento espírita, em Volta Redonda.
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"Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, das minhas questões. No final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta", desabafou Rafael Cardoso ao fazer o relato.
Trajetória de sucesso
Rafael Cardoso ganhou seu primeiro papel fixo na Globo em 'Beleza Pura', novela de 2008. Nos anos seguintes, o artista colecionou personagens de destaque em obras da emissora, como nas novelas 'A Vida da Gente', 'Lado a Lado', 'Império', 'Além do Tempo' e 'O Outro Lado do Paraíso'.