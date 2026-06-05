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ENTRETENIMENTO

Galã global anuncia internação para tratar vício em drogas

Artista desabafa após novos problemas com dependência

Cássio Moreira
Por
Rafael Cardoso em cena com Sérgio Guizé em 'O Outro Lado do Paraíso'
Rafael Cardoso em cena com Sérgio Guizé em 'O Outro Lado do Paraíso' - Foto: Reprodução | TV Globo

O ator Rafael Cardoso, conhecido por protagonizar uma série de novelas na TV Globo, anunciou, nesta quinta-feira, 4, que decidiu se internar em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, para tratar o vício em drogas e álcool.

Pouco antes de se internar, Rafael, que se envolveu em polêmicas recentes, fez um desabafo sobre a doença, e admitiu que teve uma recaída nos últimos dias. Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o ator teria causado confusão em um evento espírita, em Volta Redonda.

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"Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, das minhas questões. No final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta", desabafou Rafael Cardoso ao fazer o relato.

Trajetória de sucesso

Rafael Cardoso ganhou seu primeiro papel fixo na Globo em 'Beleza Pura', novela de 2008. Nos anos seguintes, o artista colecionou personagens de destaque em obras da emissora, como nas novelas 'A Vida da Gente', 'Lado a Lado', 'Império', 'Além do Tempo' e 'O Outro Lado do Paraíso'.

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