Ator de 'Jumanji' é assassinado aos 81 anos; enteado é o principal suspeito

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O ator norte-americano James Handy, conhecido por participações em produções como Jumanji (1995), Logan (2017) e Top Gun: Maverick (2022), morreu aos 81 anos após ser esfaqueado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O principal suspeito do crime é Michael Gledhill, de 44 anos, filho da namorada do artista.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local com base em dados da Polícia de Los Angeles, o crime aconteceu na manhã de quarta-feira, 3, no bairro de Tarzana.

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De acordo com as autoridades, uma ligação para o serviço de emergência 911 foi feita por volta das 9h30. Durante o contato, o suspeito teria confessado o homicídio antes mesmo da chegada dos policiais.

Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram James Handy caído no jardim da residência, inconsciente e com um ferimento de faca no peito. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu.

Suspeito foi preso no local

Ainda segundo a polícia, Michael Gledhill morava na mesma casa com a mãe, companheira de James Handy. Ele teria abordado os policiais assim que eles chegaram ao endereço e admitido envolvimento no crime.

O suspeito foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado para uma unidade prisional em Van Nuys. A Justiça fixou fiança em US$ 2 milhões. As circunstâncias e a motivação do crime seguem sob investigação.

Carreira em Hollywood

Nascido em Nova York, James Handy construiu uma carreira de quase cinco décadas no cinema e na televisão. Ao longo dos anos, participou de dezenas de produções de destaque, geralmente em papéis coadjuvantes.

Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os filmes Jumanji, Logan, Top Gun: Maverick, Arachnophobia, The Rocketeer e K-9.

Na televisão, também acumulou participações em séries de sucesso, como Alias, Melrose Place e NYPD Blue, consolidando seu nome como um dos atores de apoio mais presentes de Hollywood.