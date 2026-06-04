EUA sancionam presidente cubano e membros da família Castro

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 4, sanções econômicas contra o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sua esposa e membros da família Castro, em meio à pressão econômica exercida sobre a ilha.

Díaz-Canel já havia sido sancionado em julho do ano passado, devido à repressão aos protestos populares de 2021.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta nova rodada de sanções, foram acrescentados Alejandro Castro Espín, filho do líder histórico da Revolução, Raúl Castro; o neto Raúl Alejandro Castro; e o enteado do presidente, Manuel Anido Cuesta.

Os Estados Unidos mantêm um embargo contra a ilha comunista desde 1962 e, sob o segundo mandato de Donald Trump, o cerco tem se intensificado.

Washington está combinando sanções econômicas contra figuras e empresas do regime, medidas jurídicas — como a histórica acusação formal contra Raúl Castro, de 95 anos, pelo abate de dois aviões de pequeno porte em 1996 — e um bloqueio petrolífero de fato desde o início do ano.

Cuba vive sua pior crise econômica e humanitária desde a vitória da Revolução Cubana, em 1959. Washington e Havana mantêm negociações para encontrar uma saída para a crise, mas, até o momento, sem resultados.

Washington acusa Cuba, situada a 90 milhas da Flórida, de representar uma ameaça à sua segurança, enquanto Havana afirma estar disposta a negociar sem abrir mão do que considera sua soberania.