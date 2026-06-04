Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

EUA sancionam presidente cubano e membros da família Castro

Díaz-Canel já havia sido sancionado devido à repressão aos protestos populares de 2021

Carla Melo
Por
Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel
Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel - Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 4, sanções econômicas contra o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sua esposa e membros da família Castro, em meio à pressão econômica exercida sobre a ilha.

Díaz-Canel já havia sido sancionado em julho do ano passado, devido à repressão aos protestos populares de 2021.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Nesta nova rodada de sanções, foram acrescentados Alejandro Castro Espín, filho do líder histórico da Revolução, Raúl Castro; o neto Raúl Alejandro Castro; e o enteado do presidente, Manuel Anido Cuesta.

Os Estados Unidos mantêm um embargo contra a ilha comunista desde 1962 e, sob o segundo mandato de Donald Trump, o cerco tem se intensificado.

Washington está combinando sanções econômicas contra figuras e empresas do regime, medidas jurídicas — como a histórica acusação formal contra Raúl Castro, de 95 anos, pelo abate de dois aviões de pequeno porte em 1996 — e um bloqueio petrolífero de fato desde o início do ano.

Leia Também:

MUNDO

Avião se choca com caminhão de bombeiros durante voo inaugural
Avião se choca com caminhão de bombeiros durante voo inaugural imagem

MUNDO

Putin abre brecha para acordo de paz com Zelenskiy
Putin abre brecha para acordo de paz com Zelenskiy imagem

DESCOBERTA HISTÓRICA

Fóssil de escorpião gigante de 415 milhões de anos é achado por cientistas
Fóssil de escorpião gigante de 415 milhões de anos é achado por cientistas imagem

Cuba vive sua pior crise econômica e humanitária desde a vitória da Revolução Cubana, em 1959. Washington e Havana mantêm negociações para encontrar uma saída para a crise, mas, até o momento, sem resultados.

Washington acusa Cuba, situada a 90 milhas da Flórida, de representar uma ameaça à sua segurança, enquanto Havana afirma estar disposta a negociar sem abrir mão do que considera sua soberania.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

cuba EUA mundo

Relacionadas

Mais lidas