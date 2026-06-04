MUNDO
Avião se choca com caminhão de bombeiros durante voo inaugural
As cenas captadas por câmeras flagraram o momento da colisão
Um avião da Iberia se chocou com uma mangueira do caminhão de bombeiro e danificou a aeronave. As cenas captadas por câmeras flagraram o momento da colisão.
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Momento exato que a mangueira do caminhão de bombeiro atinge o winglet de um Airbus A350 da Iberia em Guayaquil, no Equador— AEROIN (@aero_in) June 4, 2026
Era realizado o tradicional batismo para celebrar a primeira operação do jato na rota para Madri pic.twitter.com/HxXupuTWgM
O winglet esquerdo do Airbus A350 ficou danificado com o choque. A aeronave da Iberia faria o seu tradicional batismo, que é a celebração pela primeira operação do jato na rota para Madri.
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O avião passava pelo ato no Aeroporto Jose Joaquin de Olmedo, em Guayaquil, mas acabou batendo no caminhão de bombeiros que disparava a água.
Ninguém ficou ferido.