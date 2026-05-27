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Power bank em mala faz avião mudar rota e interromper voo

Aeronave precisou pousar após passageiro relatar bateria portátil ligada em bagagem

Iarla Queiroz
Por
Avião
Avião - Foto: Divulgação / FAB

Um voo da companhia aérea easyJet que seguia para Londres precisou mudar completamente a rota após um passageiro informar à tripulação que havia deixado um power bank ligado dentro da mala despachada.

O caso, divulgado nesta semana, aconteceu no último dia 19 e mobilizou os protocolos de segurança da aeronave por conta dos riscos envolvendo baterias de lítio durante voos.

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A aeronave fazia o trajeto entre Hurghada, no Egito, e o aeroporto de Luton, em Londres, quando o comandante decidiu desviar o voo e realizar um pouso preventivo no aeroporto de Fiumicino, em Roma, na Itália.

Segundo a companhia aérea, a medida foi tomada por precaução.

Passageiros seguiram viagem no dia seguinte

O avião pousou em segurança ainda durante a noite na capital italiana. Após o desembarque, os passageiros foram acomodados e seguiram viagem na manhã seguinte.

Apesar do susto, não houve registro de feridos ou incidentes durante o voo.

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Por que o power bank preocupa em aviões?

O equipamento funciona com baterias de íon-lítio, mesma tecnologia presente em smartphones e notebooks.

Embora sejam considerados seguros no uso cotidiano, esses dispositivos podem representar riscos em situações de superaquecimento, defeito de fabricação ou danos estruturais.

Entenda o risco da “fuga térmica”

Em casos mais graves, a bateria pode sofrer uma reação conhecida como “fuga térmica”, que provoca aumento rápido da temperatura e pode gerar fumaça, incêndio e até pequenas explosões.

Dentro do porão de uma aeronave, esse tipo de situação é tratado com ainda mais cautela, já que a tripulação não consegue acessar imediatamente a bagagem para conter o problema.

Por esse motivo, a maioria das companhias aéreas e órgãos internacionais determina que baterias externas sejam transportadas apenas na bagagem de mão.

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