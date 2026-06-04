WhatsApp lança recursos especiais para a Copa do Mundo; veja novidades

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Com a proximidade do início da Copa do Mundo de 2026, o WhatsApp anunciou uma série de recursos temáticos voltados aos torcedores. As novidades incluem emojis personalizados, figurinhas exclusivas, filtros para videochamadas e ferramentas para acompanhar informações do torneio em tempo real.

Segundo a Meta, dona do aplicativo, as atualizações foram desenvolvidas para ampliar a experiência dos usuários durante a competição. A empresa revelou ainda que a final da Copa de 2022 registrou um pico de 25 milhões de mensagens por segundo na plataforma.

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Emoji da bola oficial e filtros para torcedores

Entre as principais mudanças está a atualização do emoji de bola de futebol. Durante o período da Copa, o símbolo passa a exibir a Trionda, bola oficial do Mundial de 2026 desenvolvida pela Adidas.

O aplicativo também disponibilizou um pacote especial de figurinhas com temática futebolística e novos filtros para videochamadas em grupo, permitindo que os usuários criem um clima de torcida durante as conversas.

Canais terão conteúdos exclusivos da Copa

Outra novidade envolve os Canais do WhatsApp. A ferramenta passará a reunir informações sobre a competição, incluindo contagens regressivas para partidas, atualizações em tempo real, bastidores e conteúdos produzidos pelos canais oficiais.

A Meta também criou um espaço dedicado ao futebol dentro do aplicativo, reunindo notícias, resultados recentes e informações sobre as seleções participantes.

Além disso, os canais poderão publicar atualizações temporárias no formato de status, visíveis por até 24 horas para seus seguidores.

Meta AI ajudará usuários durante o torneio

A assistente de inteligência artificial da plataforma, a Meta AI, também ganhará papel importante durante a Copa. Os usuários poderão consultar classificações, estatísticas, informações sobre jogadores, locais para assistir aos jogos e outros dados relacionados ao torneio diretamente pelo aplicativo.