Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA

NOVIDADE

WhatsApp começa a cobrar por recursos inéditos no Brasil; saiba valor

Nova assinatura da Meta começou a ser testada no país e libera funções exclusivas de personalização

Beatriz Santos
Por
WhatsApp ganha nova função paga
WhatsApp ganha nova função paga - Foto: Pexels

A Meta começou a testar no Brasil uma modalidade paga do WhatsApp. A novidade, chamada internacionalmente de WhatsApp Plus, passou a aparecer para uma pequena parcela de usuários nos últimos dias e custa, inicialmente, R$ 7 por mês.

A nova assinatura marca uma mudança importante na estratégia da empresa, que sempre manteve o aplicativo gratuito para consumidores finais.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BRASIL

Pix caiu? Clientes de bancos apontam instabilidades
Pix caiu? Clientes de bancos apontam instabilidades imagem

TECNOLOGIA

Novo óculos do Google poderá pedir Uber e traduzir falas; saiba como
Novo óculos do Google poderá pedir Uber e traduzir falas; saiba como imagem

LEVANTAMENTO

Celular: ferramenta de estudo ou risco para crianças e adolescentes?
Celular: ferramenta de estudo ou risco para crianças e adolescentes? imagem

Apesar disso, o pacote premium não altera as principais funções do mensageiro, como envio de mensagens, chamadas de voz ou criptografia de ponta a ponta.

O foco da versão paga está em recursos exclusivos de personalização visual e organização avançada de chats.

O que muda no WhatsApp Plus?

Entre as funções liberadas para assinantes estão novas opções para modificar a aparência do aplicativo e ampliar o controle sobre as conversas.

O pacote inclui:

  • Novos ícones para alterar o visual tradicional do WhatsApp;
  • Temas e paletas de cores inéditas;
  • Toques exclusivos para chamadas de áudio e vídeo;
  • Stickers animados restritos aos assinantes;
  • Ferramentas extras de organização de contatos;
  • Possibilidade de fixar até 20 conversas no topo da tela.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, os recursos começaram a ser liberados gradualmente desde a semana passada.

Estratégia da Meta

A chegada do WhatsApp Plus também funciona como um teste da disposição dos usuários em pagar por funcionalidades premium dentro do aplicativo.

A Meta já indicou que pretende adicionar novas funções exclusivas futuramente, embora ainda não exista previsão oficial para expansão do pacote ou lançamento definitivo da modalidade.

Quanto custa e como acessar?

Por enquanto, o plano aparece para alguns usuários brasileiros pelo valor de R$ 7 mensais. Como o recurso ainda está em fase de testes, o preço pode mudar antes de um lançamento oficial.

Para verificar se a novidade está disponível no aplicativo, o usuário deve acessar:

Configurações → Assinaturas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

tecnologia

Relacionadas

Mais lidas