Meta lança IA que atende clientes 24 horas via WhatsApp e Instagram

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A Meta, empresa controladora do WhatsApp, Facebook e Instagram, anunciou oficialmente nesta quarta-feira, 3, uma nova inteligência artificial personalizável voltada para o atendimento automatizado de clientes de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

Batizada de Meta Business Agent, a funcionalidade integra-se diretamente aos canais de comunicação com o público, atuando de maneira semelhante a um atendente humano. Para entrar em operação, a ferramenta precisa apenas ser configurada de acordo com as diretrizes e a infraestrutura de cada empresa.

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O agente de IA está capacitado para executar as seguintes funções:

Responder a dúvidas específicas sobre o modelo de negócio;

Fazer recomendações personalizadas com base no catálogo de produtos disponível;

Realizar o agendamento de horários;

Concluir vendas de forma direta.

A tecnologia foi integrada ao ecossistema do Instagram para otimizar a interação com o público na rede social, ampliando o acesso tanto para empreendimentos de grande porte quanto para pequenas empresas.

Segundo dados divulgados pela companhia, mais de um milhão de corporações já utilizam o Meta Business Agent no WhatsApp e no Messenger.

Meta Business Agent - Foto: Divulgação | Meta

Insights e suporte para a operação interna

Durante o evento de anúncio, a Meta revelou que a ferramenta também atuará no suporte à gestão interna das empresas. A inteligência artificial é capaz de gerar relatórios consolidados no início do dia, atualizando os administradores sobre o teor das interações mantidas com os clientes e oferecendo análises de comportamento e consumo (insights).

A funcionalidade será liberada gradativamente para um grupo selecionado de empresas nas seguintes plataformas:

WhatsApp Business

Instagram Pro

Messenger

Meta Business Suite

Meta Business Agent - Foto: Divulgação | Meta

Ecossistema de gerenciamento

Toda a gestão dos agentes virtuais — o que inclui os processos de criação, edição e exclusão — será centralizada na Plataforma Meta Business Agent, também apresentada nesta quarta-feira.

De acordo com o comunicado da Meta, a plataforma funcionará como um canal de conexão unificado entre as empresas e diferentes sistemas de e-commerce e suporte de mercado, como as ferramentas do Shopify e do Zendesk.

Para atender às demandas de grandes corporações, o sistema oferece ainda diferenciais técnicos específicos: