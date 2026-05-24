Vídeo: árbitro é hostilizado em voo depois de expulsar jogador do Flamengo

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Árbitro do polêmico jogo entre Flamengo e Palmeiras, que terminou 3 a 0 para o alviverde, no sábado, 23, Davi Lacerda foi hostilizado por torcedores rubro-negros dentro um voo, em vídeo que circulou nas redes sociais.

No vídeo, Davi Lacerda é xingado de "pilantra" pelos torcedores, que ainda acusam o juiz de ter recebido "pix" para favorecer o Palmeiras durante a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

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O juiz, entretanto, não reagiu aos ataques dos presentes no avião, e seguiu caminhando pelo corredor.

Entenda a polêmica

Davi Lacerda foi alvo de críticas por sua atuação na partida entre Flamengo e Palmeiras. Entre as polêmicas, está a expulsão de Carrascal, jogador do Rubro-Negro.

No primeiro minuto de jogo, Andreas Pereira cometeu uma falta considerada dura em Jorginho, mas recebeu apenas um cartão amarelo. Aos 20 minutos, entretanto, Jorge Carrascal, do Flamengo e seleção colombiana, foi expulso de maneira direta.

Após a partida, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, teceu críticas a Davi Lacerda.

"Vocês sabem qual é o aproveitamento do Palmeiras com esse árbitro? Vocês têm uma ideia? 90 e tantos por cento. O aproveitamento do Flamengo com esse árbitro? Menos de 50%. Uma equipe que normalmente ganha muito. Vejam os dados. Não podemos ter a mesma situação com critérios diferentes, é isso que eu não posso aceitar na competição", disparou.