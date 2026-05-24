Flamengo x Palmeiras: entenda as polêmicas e saiba como foi a partida

No confronto entre os dois clubes mais fortes financeiramente do Brasil, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na noite deste sábado, 23. A partida, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, foi marcada pela polêmica expulsão do colombiano Carrascal, do Flamengo, fator que – na visão do treinador da equipe carioca – condicionou o resultado, visto que os gols do Palmeiras, marcados Flaco López, Allan e Paulinho, saíram após o cartão vermelho.

"Em relação à expulsão, foi uma situação que condicionou o jogo. Mesmo jogando com 10, acho que ainda tivemos um volume muito superior ao adversário. O adversário, com 11, só aproveitou contra-ataque, como o que aconteceu o gol", iniciou Léo Jardim na entrevista coletiva.



O treinador também criticou o critério do árbitro Davi de Oliveira Lacerda para expulsar o meio-campista colombiano, afirmando que é “fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo”:

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Há uma coisa que é o jogo agressivo, e uma coisa que é o pé alto. Acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo. Pé alto normalmente é cartão amarelo. No ano passado, vi um Internacional x Palmeiras com pé alto do Palmeiras, e o árbitro não expulsou. Mas acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Um jogo em que o árbitro optou por um nível de agressividade alto, o Jorginho levou uma porrada aos 30 segundos, e o árbitro não disse nada, mandou jogar. Leonardo Jardim - Treinador do Flamengo

Além do cartão vermelho aplicado a Carrascal contra o Palmeiras, o Flamengo já havia sofrido com uma expulsão na última rodada, contra o Athletico Paranaense, quando Danilo foi expulso por tomar o segundo cartão amarelo já nos acréscimos, o que aumentou a insatisfação de Leonardo Jardim em relação à arbitragem.

Confira o lance da expulsão

Flamengo x Palmeiras: CBF divulga análise do VAR em lance de expulsão de Carrascal



VAR: "Ele joga a bola e depois acerta com a sola da chuteira o peito e o rosto do adversário, que é uma zona sensível. Assume o risco. Segue sua decisão de campo Davi. Apesar dele atingir a bola,… pic.twitter.com/Ge9YyVMGjG — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 24, 2026

A CBF, inclusive, já divulgou a análise VAR sobre a expulsão:



"Ele joga a bola e depois acerta com a sola da chuteira o peito e o rosto do adversário, que é uma zona sensível. Assume o risco. Segue sua decisão de campo Davi. Apesar dele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com a chuteira, colocando em risco sua integridade. Segue sua decisão de campo. A força também com que ele vem de encontro acerta o rosto do adversário".

Modo resiliência

Por sua vez, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, afirmou que tanto a expulsão quanto o resultado foram justos. O treinador ainda relembrou a final da Libertadores em 2025, disputada entre os dois times e vencida pelo Flamengo, onde o volante Pulgar poderia ter sido expulso por uma entrada dura ainda no primeiro tempo.

“Foi uma vitória justa, claro que quando o adversário tem um jogador a menos, em uma expulsão justíssima, como poderia ter acontecido na final da Libertadores… não canso de falar disso, pois foi um lance exatamente igual. Mas foi uma vitória justa”, iniciou o treinador.



Abel Ferreira também falou sobre a importância do resultado positivo para a manutenção da liderança no Campeonato Brasileiro, além de diminuir a pressão sobre a equipe. Com os três pontos, o Palmeiras chegou aos 38, na ponta da tabela, enquanto o Flamengo é o segundo colocado com 31 pontos e um jogo a menos.