Putin abre brecha para acordo de paz com Zelenskiy

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sinalizou nesta quinta-feira uma possível mudança de tom em relação às negociações para encerrar a guerra na Ucrânia.

Durante conversa com jornalistas estrangeiros em São Petersburgo, o líder russo afirmou que não descarta a possibilidade de assinar um acordo de paz com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, caso as partes consigam chegar a um entendimento.

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A declaração ganhou destaque porque Putin tem questionado há meses a legitimidade de Zelenskiy para permanecer no cargo. O presidente russo já havia afirmado anteriormente que o mandato eletivo do líder ucraniano chegou ao fim e que, por isso, sua permanência na presidência levantaria dúvidas sobre sua legitimidade política.



Apesar disso, a legislação da Ucrânia impede a realização de eleições durante períodos de lei marcial. A medida está em vigor desde a invasão russa iniciada em 2022, o que impossibilitou a convocação de um novo pleito presidencial no país.

Segundo a Reuters, Putin afirmou que, caso um acordo de paz seja alcançado, a Rússia pretende assiná-lo com representantes considerados legítimos da Ucrânia. Nesse contexto, ele admitiu que isso poderia ocorrer "até mesmo com Zelenskiy".

A fala ocorre em meio às discussões sobre possíveis caminhos para uma solução negociada do conflito, que já dura mais de três anos e continua provocando impactos políticos, econômicos e humanitários dentro e fora da Europa.