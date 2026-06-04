Uber demite 23% dos funcionários do setor de recursos humanos

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A Uber anunciou a redução de 23% dos cargos de uma divisão que reúne áreas como recursos humanos, recrutamento, cultura organizacional e gestão de instalações corporativas. A medida faz parte de um processo de simplificação da estrutura interna liderado pela presidente da companhia, Jill Hazelbaker.

Procurada pela reportagem, a Uber informou que seu posicionamento sobre as mudanças constava nas informações divulgadas pelo Bloomberg. Segundo a publicação, os cortes atingem principalmente posições de liderança e representam menos de 1% do quadro global de aproximadamente 34 mil funcionários da empresa.

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Os cerca de 10 milhões de motoristas parceiros da plataforma não entram nessa contagem, já que são classificados como trabalhadores autônomos.

Além das demissões, funcionários da área de recursos humanos que haviam recebido autorização para atuar remotamente estão sendo convocados a retornar aos escritórios, seguindo a política de trabalho presencial adotada pela empresa desde junho do ano passado.

As mudanças ocorrem poucas semanas após a promoção de Jill Hazelbaker ao cargo de presidente e diretora de assuntos corporativos. Com a nova função, ela passou a acumular responsabilidades relacionadas às áreas de segurança e gestão de pessoas da empresa.

Em comunicado interno obtido pela Bloomberg, Hazelbaker afirmou que o crescimento da companhia tornou algumas estruturas excessivamente complexas, com sobreposição de funções e falta de clareza sobre responsabilidades entre equipes.

Inteligência artificial

A Uber destacou que os cortes não estão relacionados ao avanço da inteligência artificial. Diferentemente de outras gigantes do setor de tecnologia, que têm promovido demissões em larga escala para ampliar investimentos em IA, a empresa afirma estar realizando ajustes pontuais para aumentar a eficiência operacional.