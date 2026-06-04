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POLÍTICA

Justiça proíbe candidato de usar camisa da seleção em campanha

Candidato afirmou que seus apoiadores devem continuar utilizando os símbolos da seleção nacional

Gustavo Nascimento
Por
Abelardo de la Espriella, candidato de extrema-direita na eleição à Presidência da Colômbia
Abelardo de la Espriella, candidato de extrema-direita na eleição à Presidência da Colômbia - Foto: AFP

A Justiça proibiu um candidato à Presidência da Colômbia de utilizar a camisa oficial da seleção nacional em sua campanha. A decisão, com efeito imediato, vale tanto para o político, o candidato de extrema-direita Abelardo de la Espriella, quanto para integrantes do movimento Defensores da Pátria.

Informações do jornal colombiano El Tiempo apontam que a medida, tomada pela juíza Aura Luz Forero, de Bogotá, tem caráter provisório e permanecerá em vigor enquanto tramita uma ação apresentada por um cidadão colombiano que contestou o uso do uniforme em atividades eleitorais.

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Pela determinação, a camisa da seleção não poderá ser exibida em eventos de campanha, publicações nas redes sociais, entrevistas, propagandas ou qualquer outro material de divulgação política.

Reação

Ao tomar conhecimento da decisão, a equipe jurídica de De la Espriella anunciou que pretende contestar a medida na Justiça. Em comunicado, a campanha informou que já iniciou os procedimentos para tentar derrubar a proibição.

O candidato também manifestou oposição à decisão e afirmou que seus apoiadores devem continuar demonstrando orgulho pelo país e pela seleção nacional. A disputa agora seguirá no Judiciário, que ainda deverá analisar o mérito da ação que originou a restrição.

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Em meio à polêmica, a Federação Colombiana de Futebol informou que não apoia candidatos nem participa de campanhas eleitorais. A entidade também reforçou que mantém posição neutra em relação ao processo político do país.

Eleições no país

O primeiro turno das eleições colombianas ocorreu no último domingo, 31, e terminou com De la Espriella na liderança com 43,74% dos votos, uma vantagem superior a 673 mil votos sobre o senador Iván Cepeda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro, que obteve 40,90%.

Os dois disputarão o segundo turno em 21 de junho.

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Tags

Abelardo de la Espriella Camisa da Seleção Eleições Colombianas justiça Política

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