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Faustão recebe alta hospitalar após uma semana internado
Apresentador estava internado desde do dia 25 de maio
Faustão recebeu alta do Hospital Israelita Albert, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 2, após passar cerca de uma semana internado. O apresentador deu entrada na instituição no dia 25 de maio para retirar uma sonda gástrica.
O dispositivo serve para ser utilizado para alimentação, administração de medicamentos e outros cuidados clínicos.
De acordo com a equipe do apresentador, a internação estava prevista e faz parte de um protocolo programado. "Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado", disse o assessor.
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O que aconteceu com Faustão?
O apresentador vem enfrentando um histórico médico complicado após um transplante de coração, em 2023.
Afastado das televisões há três anos, ele também passou por um transplante de rim e um fígado com transplante renal, em 2025, se mantendo longe dos holofotes.