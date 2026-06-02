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Faustão recebe alta hospitalar após uma semana internado

Apresentador estava internado desde do dia 25 de maio

Agatha Victoria Reis
Por
Faustão
Faustão - Foto: Divulgação| Band

Faustão recebeu alta do Hospital Israelita Albert, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 2, após passar cerca de uma semana internado. O apresentador deu entrada na instituição no dia 25 de maio para retirar uma sonda gástrica.

O dispositivo serve para ser utilizado para alimentação, administração de medicamentos e outros cuidados clínicos.

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De acordo com a equipe do apresentador, a internação estava prevista e faz parte de um protocolo programado. "Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado", disse o assessor.

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O que aconteceu com Faustão?

O apresentador vem enfrentando um histórico médico complicado após um transplante de coração, em 2023.

Afastado das televisões há três anos, ele também passou por um transplante de rim e um fígado com transplante renal, em 2025, se mantendo longe dos holofotes.

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Tags

entretenimento televisão

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