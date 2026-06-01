Quem matou Arthur em Quem Ama Cuida? Novela aponta suspeita inesperada

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Uma das maiores reviravoltas de Quem Ama Cuida está prestes a acontecer. Nos próximos capítulos da novela das nove, Arthur (Antonio Fagundes) será encontrado morto pouco depois de oficializar sua união com Adriana (Leticia Colin).

Antes mesmo do início da investigação, porém, uma personagem já desponta como principal suspeita diante de seu comportamento durante a cerimônia e após a tragédia.

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A sequência vai ao ar a partir do capítulo de terça-feira, 2, e promete mudar completamente os rumos da história, abrindo espaço para uma disputa marcada por acusações, prisão e vingança.



Pilar transforma casamento em campo de batalha

Tudo começa quando Pilar (Isabel Teixeira) decide aparecer de surpresa no casamento do irmão, mesmo depois de indicar que não compareceria ao evento.

Incomodada por ter ficado de fora da herança de Arthur, a vilã chega provocando o empresário e atacando Adriana diante dos convidados. Sem esconder sua revolta, ela afirma que foi à cerimônia para assistir à ruína do irmão.

Além de acusar a fisioterapeuta de estar interessada apenas no patrimônio do noivo, Pilar também faz críticas à família da personagem de Leticia Colin e prevê que o casamento não terá futuro.

Apesar do escândalo, Arthur e Adriana seguem com a celebração e assinam os documentos que oficializam a união.

Tragédia acontece após queda de luz

A situação muda drasticamente quando uma queda de energia interrompe a cerimônia. Momentos depois, Adriana encontra Arthur caído na calçada. O choque toma conta dos convidados, enquanto todos tentam entender o que aconteceu com o milionário.

O que chama atenção, porém, é a rapidez com que Pilar aponta uma possível culpada. Logo após a descoberta do corpo, Pilar acusa Adriana de ter empurrado Arthur da sacada.

A versão é imediatamente contestada por Pedro (Chay Suede), que sai em defesa da fisioterapeuta. Mesmo assim, a irmã do empresário continua determinada a responsabilizar a cunhada pela morte.

A personagem procura Ulisses (Alexandre Borges), Silvana (Belize Pombal) e Diná (Rosi Campos) para alinhar versões que serão apresentadas à polícia. Ela também exige que Ademir (Dan Stulbach) utilize seus métodos para garantir a condenação da protagonista.

A insistência da vilã em direcionar as suspeitas para Adriana acaba levantando dúvidas sobre suas próprias intenções, especialmente diante do conflito envolvendo a herança do irmão.

A armação acaba surtindo efeito nos primeiros desdobramentos da investigação. Sem conseguir provar sua inocência, Adriana é presa injustamente pela morte de Arthur e vê sua vida desmoronar.

No entanto, a história passará por uma passagem de tempo e a personagem retornará disposta a acertar contas com todos os responsáveis por seu sofrimento.

Mistério continua sem resposta

Apesar das suspeitas que começam a surgir em torno de Pilar, a novela ainda não revelou oficialmente quem matou Arthur.

O que já está claro é que a morte do personagem de Antonio Fagundes marcará uma nova fase da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Com a investigação em andamento e diferentes interesses em jogo, o mistério deve movimentar os próximos capítulos e manter o público tentando descobrir quem realmente está por trás do crime.