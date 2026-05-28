Quem Ama Cuida: atitude inesperada de Arthur muda destino de Adriana

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Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem uma virada intensa envolvendo Adriana e Arthur.

Depois de recusar o pedido de casamento do milionário, a fisioterapeuta mudará completamente de ideia após um gesto inesperado do empresário, decisão que acontecerá pouco antes da morte misteriosa dele.

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Tudo começa quando Arthur, interpretado por Antonio Fagundes, revela que deseja oficializar a união para garantir que toda sua fortuna fique com Adriana no futuro. Desconfortável com a situação, a jovem vivida por Leticia Colin rejeitará a proposta e chegará a cogitar abandonar o trabalho ao lado do ricaço.



A situação provocará uma forte reação dentro da família. Otoniel, personagem de Tony Ramos, ficará revoltado ao descobrir a proposta e invadirá a casa de Arthur para confrontá-lo. Mesmo tentando explicar suas intenções, o empresário não conseguirá convencer o avô de Adriana.

Quem também passará por um momento delicado será Elisa, interpretada por Isabela Garcia. Durante uma conversa com Arthur, ela passará mal e precisará ser levada às pressas para o hospital.

O empresário acompanhará toda a situação e ainda se oferecerá para pagar os exames médicos da mãe de Adriana. O gesto acabará mexendo diretamente com a fisioterapeuta, que reconsiderará a decisão tomada anteriormente.

Sensibilizada pela atitude de Arthur, Adriana aceitará o pedido de casamento e emocionará o milionário nos próximos capítulos da novela.

A reviravolta, porém, acontecerá pouco antes de uma tragédia movimentar a trama. Após oficializar a união com Adriana, Arthur será encontrado morto. O empresário morrerá supostamente depois de ser empurrado por alguém.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.