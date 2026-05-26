Globo define protagonista de nova novela das sete; saiba quem

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A TV Globo já bateu o martelo sobre a protagonista de Por Você, novela que substituirá Coração Acelerado na faixa das sete em 2026.

A escolhida foi Sheron Menezzes, que assume o papel central da trama ao lado de Alinne Moraes em uma história marcada por maternidade inesperada, conflitos familiares e disputas dentro de um hospital.

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As gravações da novela já começaram no Rio de Janeiro, cenário que terá papel importante na narrativa desenvolvida por Dino Cantelli e Juliana Peres. A produção promete apostar em um melodrama emocional com foco em relações humanas, laços afetivos e recomeços.



Tragédia muda completamente a vida da protagonista

Na história, Sheron Menezzes interpreta Isabela, conhecida como Bela, uma médica extremamente dedicada à carreira e à independência pessoal. Após construir uma trajetória profissional sólida, incluindo residência médica em Londres, sua vida muda drasticamente depois de uma tragédia envolvendo sua melhor amiga.

Criada praticamente como irmã de Juli, Bela vê tudo virar de cabeça para baixo após um grave acidente de carro. Nos últimos momentos de vida, a amiga faz um pedido definitivo: que ela assuma a criação de seus quatro filhos.

A partir daí, a personagem abandona a rotina controlada para mergulhar em uma realidade completamente diferente, enfrentando os desafios da maternidade inesperada enquanto tenta equilibrar vida pessoal e carreira médica.

Rivalidade promete movimentar a novela

O ambiente profissional também será palco de grandes conflitos. Bela passa a trabalhar no Hospital e Maternidade Luz, onde enfrenta Vanessa, personagem de Alinne Moraes.

Competente e extremamente arrogante, Vanessa é herdeira da instituição e possui uma rivalidade antiga com a protagonista. O conflito entre as duas começou ainda na infância, já que a mãe de Bela trabalhava como empregada doméstica para a família da anestesista.

Dentro do hospital, a disputa ganha novos contornos. Enquanto Bela tenta humanizar o atendimento aos pacientes, Vanessa usa sua posição de poder para dificultar a ascensão da rival.

Triângulo amoroso deve virar peça central

Além dos dramas familiares e profissionais, a novela também investirá em um forte núcleo romântico.

Bela reencontra Gabriel, interpretado por Thiago Lacerda, um amor do passado com quem possui pendências emocionais e uma relação mal resolvida. Ao mesmo tempo, ela conhece Lucas, personagem de Amaury Lorenzo, diretor pedagógico da escola frequentada pelos filhos de Juli.

O vínculo entre os dois nasce justamente do cuidado com as crianças e evolui para um romance que promete dividir o coração da protagonista entre passado e futuro.

Elenco reúne grandes nomes da televisão

A nova aposta da Globo contará com um elenco repleto de veteranos e nomes conhecidos da dramaturgia brasileira.

Além dos protagonistas, a novela terá participações de Renata Sorrah, Antonio Pitanga, José de Abreu, Reginaldo Faria, Ana Rosa, Lucy Ramos, Milhem Cortaz, Paulo Vilhena e Babu Santana.

Os bastidores da preparação também envolveram workshops e palestras com especialistas em ginecologia, mastologia e psicologia para aprofundar os conflitos médicos e emocionais apresentados na história.

A proposta de Por Você é fugir das fórmulas tradicionais das novelas românticas da faixa das sete. Segundo o diretor artístico André Câmara, a trama pretende explorar a passagem entre a dor da perda e a reconstrução afetiva.