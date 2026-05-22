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PRECONCEITO

Ator da Globo revela que sofre preconceito na profissão por ser ex-BBB

O artista ficou conhecido na mídia após participar do reality show

Franciely Gomes
Por
O ex-BBB participou de algumas produções da Globo
O ex-BBB participou de algumas produções da Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

Kaysar Dadour abriu o coração e revelou que é vítima de preconceito na sua atual carreira como ator. O ator confessou que é julgado por colegas devido a sua participação no reality show Big Brother Brasil, da TV Globo.

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“Isso não me incomoda não, porque eu estou fazendo um teste, eu tenho um DRT. Eu faço o teste e se o diretor me aprova, se a autora me aprova e todo o resto da equipe, então quem é essa pessoa que está me julgando? Se ele tem problema comigo ser ex-BBB, problema dele, sabe?”, disse ele, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

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O artista ainda contou que os atores mais experientes o respeitam mais do que os novos. “Na verdade, os atores grandes, eles respeitam muito, sabe? Porque eles já têm experiência demais, eles respeitam muito mais do que está começando agora, ou quem tem pouco trabalho, ou que às vezes tem pessoas que acham que tem concorrência com eles, sabe?”.

Vice-campeão do BBB 18, Kaysar está no ar atualmente com a novela Guerreiros do Sol, exibida no Globoplay, que conta a história de um grupo de cangaceiros do Nordeste.

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