Apresentadora deixa o SBT e dispara: “Tem que me respeitar”

Christina Rocha anunciou sua saída do SBT na manhã desta sexta-feira, 22. Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo explicando o fim da passagem pela emissora.

“Eu estou aqui para dizer o seguinte, que eu não estou mais no SBT. Há três meses eu já tinha avisado ao SBT, que eu tinha uma cláusula no contrato, dizendo que eu não ia renovar do jeito que estava", iniciou em vídeo.

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"Eu não falei antes porque eu estava esperando o contrato terminar, claro, porque uma coisa que sempre tive foi ética profissional. Enfim, mas agora [o contrato] acabou dia 15 de maio. Então, só pra dizer pra vocês que eu estou livre agora. Livre como pássaro", disse.

A famosa afirmou que se soubesse anteriormente que a atração seguiria “esse caminho”, não haveria retornado para a emissora: “Se soubesse que ia levar para esse caminho, não fiquei nem um ano no ar. Mas respeito a estratégia do SBT, mas também tem que me respeitar".

"Então, só pra dizer pra vocês, agradecer o carinho, estamos aqui, estou com novos projetos, novas coisas e pra dizer que eu estou aqui, à disposição, está bom? Um beijo grande e muito, muito obrigado pelo carinho. Livre como um pássaro, mas pronta pra recomeçar. Beijo", encerrou a apresentadora.

Veja:

A apresentadora encerrou sua terceira passagem pelo SBT. Christina Rocha deixou a emissora pela primeira vez em 2000, mas voltou em 2008, ficando até 2024, com o programa “Casos de Família”.