NOVELAS
Quem Ama Cuida: Adriana provoca reviravolta chocante na novela
Personagem de Leticia Colin deixa empresário sem reação após reencontro marcado por tensão e uma decisão inesperada
Adriana (Leticia Colin) protagonizará uma reviravolta importante no quarto capítulo de Quem Ama Cuida, exibido nesta quinta-feira, 21. Depois de demitir a fisioterapeuta, Arthur (Antonio Fagundes) deixará o orgulho de lado e irá até o abrigo onde ela vive com a família para tentar reparar a injustiça.
A mudança de postura do milionário acontecerá após Rosa (Tatiana Tiburcio) revelar que Adriana perdeu tudo em uma enchente, incluindo o marido, Carlos (Jesuita Barbosa). Sensibilizado, Arthur perceberá que julgou a jovem sem conhecer sua história.
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Ao chegar ao abrigo, no entanto, ele enfrentará resistência. Otoniel (Tony Ramos), avô de Adriana, demonstrará indignação pela forma como a neta foi tratada e receberá o empresário de maneira hostil.
Arthur aguardará a chegada da fisioterapeuta no local e, durante a espera, chegará a ser confundido com um dos desabrigados. Quando Adriana retornar ao abrigo, encontrará o milionário disposto a reconhecer os próprios erros.
“Olha, menina, eu sei que sou um pouco rude às vezes”, começará Arthur. Adriana responderá sem aliviar: “Um pouco?”. O joalheiro então admitirá: “Bastante. Mas eu tenho um coração aqui dentro do peito e ele ficou partido ao ver em que condições você e sua família estão".
Mesmo diante do pedido de desculpas, Adriana não aceitará imediatamente a aproximação. Ainda magoada, ela afirmará que a pena do empresário não resolve seus problemas e tentará encerrar a conversa.
Em particular, Arthur reconhecerá que foi duro demais e lamentará a morte de Carlos. Ele perguntará por que Adriana nunca revelou sua situação, mas ouvirá da fisioterapeuta que ela não queria usar a própria tragédia para conseguir emprego.
Durante o diálogo, o milionário admitirá que tem dificuldade em confiar nas pessoas e decidirá fazer uma nova proposta para Adriana: apagar os conflitos do passado e devolver o emprego à jovem.