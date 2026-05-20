Audiência ruim: Globo estuda cortes após fracasso de novela

Siga o A TARDE no Google

A Globo não está feliz com a reprise de ‘Além do Tempo’ (2015), que começou a ser exibida no mês passado. A história escrita por Elizabeth Jhin fez os números caírem em comparação com as antecessoras no horário da tarde.

O folhetim tem média de 10,1 pontos na Grande São Paulo até o momento, segundo números do Kantar Ibope revelados pela F5.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esse é o pior início de uma reprise desde que o horário foi criado, em 2021. ‘Terra Nostra’ (1999), que era exibida até o começo deste mês, fechou com 11 pontos.

Nos últimos dias, a novela tem alcançado 9 pontos.

Concorrência ganhando público

Enquanto a Globo enfrenta problemas no horário, a Record tem ganhado público com o Balanço Geral.

O quadro A Hora da Venenosa, que compete com a trama protagonizada por Alinne Moraes, Rafael Cardoso e Paolla Oliveira no horário, chega a picos de 7 pontos.

A situação é ainda mais complicada para a Globo em outras capitais, como Salvador, Goiânia, Vitória e Fortaleza. Nessas cidades, Além do Tempo tem sido superada pela Record e SBT em alguns momentos.

Cortes

A emissora estuda, caso não ocorra uma melhora, fazer alguns cortes na trama. Alguns núcleos considerados secundários devem ser limados para antecipar acontecimentos importantes da trama.

Sucesso em 2015

Além do Tempo chegou a liderar os números na TV paga quando foi exibida em horário nobre no Globoplay Novelas em 2015. Esse foi o motivo pelo qual a Globo se sentiu encorajada para reexibir a trama na TV aberta.