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NOVELAS

O que esperar de Quem Ama Cuida? Saiba tudo sobre nova novela das nove

Mistério, vingança, tragédia familiar e uma grande história de amor prometem movimentar a nova trama da Globo

Beatriz Santos
Por
Quem Ama Cuida estreia nesta segunda-feira na TV Globo
Quem Ama Cuida estreia nesta segunda-feira na TV Globo -

Chegou o dia da estreia da nova novela das nove da Globo. Quem Ama Cuida estreia nesta segunda-feira, 18, com a promessa de apostar em todos os ingredientes clássicos de um grande folhetim, incluindo assassinato misterioso, protagonista injustiçada, disputa por herança, romance impossível e conflitos familiares intensos.

Segundo a programação oficial da emissora, a produção vai ao ar às 21h20, logo após o Jornal Nacional.

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Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a trama acompanha Adriana, personagem de Leticia Colin, uma fisioterapeuta que terá a vida completamente destruída em questão de dias.

Após perder o emprego durante um forte temporal que atinge São Paulo, ela ainda vê a enchente destruir sua casa e levar o marido, Carlos, arrastado pelas águas.

Sem lar, sem trabalho e tentando sobreviver ao luto, Adriana acaba encontrando apoio em um abrigo improvisado, onde conhece Pedro, advogado idealista interpretado por Chay Suede. O encontro entre os dois acontece em meio ao caos, mas rapidamente cria uma conexão que se tornará central para a história.

Casamento inesperado muda tudo

O destino da protagonista muda novamente quando ela consegue emprego na casa de Arthur Brandão, milionário vivido por Antonio Fagundes. Cercado por parentes interesseiros e vivendo constantes disputas familiares, o empresário enxerga em Adriana uma pessoa confiável em meio ao ambiente dominado pela ambição.

A convivência inicialmente marcada por atritos acaba evoluindo para uma relação de amizade e proteção. Com medo de deixar sua fortuna nas mãos dos próprios familiares, Arthur toma uma decisão radical e propõe casamento à fisioterapeuta.

A escolha provoca uma verdadeira guerra dentro da família Brandão. Pedro sofre ao descobrir que a mulher por quem se apaixonou irá se casar justamente com seu padrinho, enquanto os parentes do empresário passam a enxergar Adriana como ameaça direta à herança.

Mistério impulsiona a trama

A grande virada da novela acontece na noite do casamento. Arthur Brandão é assassinado de forma misteriosa e Adriana se transforma rapidamente na principal suspeita pelo crime.

Condenada injustamente, ela passa anos na prisão até conquistar liberdade condicional. A partir desse momento, a protagonista retorna decidida a descobrir quem matou o empresário e enfrentar todos aqueles que destruíram sua vida.

O mistério em torno da morte de Arthur será um dos principais motores da novela, seguindo o clássico formato de “quem matou?” tradicional dos grandes folhetins.

Amor, vingança e disputa por dinheiro

Além do suspense policial, Quem Ama Cuida também aposta em uma trama marcada por relações familiares conturbadas e jogos de interesse. Enquanto Adriana tenta reconstruir a própria vida após perder tudo, a família Brandão mergulha em conflitos movidos por inveja, ressentimento e ambição.

Pilar, personagem de Isabel Teixeira, surge como a principal antagonista da história, determinada a impedir qualquer ameaça ao patrimônio da família. Já Ulisses e Silvana reforçam o núcleo marcado pela disputa por dinheiro e poder.

Ao mesmo tempo, a novela acompanha a relação interrompida entre Adriana e Pedro, que passa a ser atravessada por culpa, distância e desejo de recomeço.

Núcleo cômico também terá espaço

Mesmo apostando em tragédias, vingança e mistério, a novela também reservará espaço para humor. A casa de Arthur reunirá personagens responsáveis por aliviar o clima mais pesado da trama, incluindo empregados fiéis do empresário e a excêntrica Brigitte, personagem de Tatá Werneck.

A personagem será filha de Pilar e promete movimentar a história com situações cômicas ligadas à sua busca obsessiva por amor.

Mocinha foge do perfil tradicional

Segundo Walcyr Carrasco, Adriana será uma protagonista distante da imagem clássica da mocinha fragilizada. A personagem foi construída como uma mulher capaz de enfrentar perdas, injustiças e desafios sem abandonar a própria força.

Claudia Souto também destaca que o cuidado será uma das principais características da protagonista, tanto na profissão de fisioterapeuta quanto na maneira como ela acolhe as pessoas ao redor.

Com romance, suspense, assassinato, vingança e conflitos familiares, Quem Ama Cuida chega à Globo tentando recuperar o clima tradicional dos grandes novelões das nove.

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