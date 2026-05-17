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POLÊMICA

Repórter da Globo detona bolsonaristas em evento da emissora

Jornalista deu alfinetadas enquanto falava sobre a necessidade de se desenvolver o pensamento crítico

Edvaldo Sales
Por
Jornalista deu alfinetadas enquanto falava sobre a necessidade de se desenvolver o pensamento crítico
Jornalista deu alfinetadas enquanto falava sobre a necessidade de se desenvolver o pensamento crítico -

A jornalista Sônia Bridi aproveitou o Festival LED, evento de educação, inovação e inspiração promovido pela Globo, para alfinetar bolsonaristas no sábado, 16.

Durante uma mesa que discutia a importância da ciência, a repórter especial da emissora detonou a parcela da população que “bebe detergente” para contrariar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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Sônia questionava a bióloga e influenciadora Mari Krüger, que também trabalha como divulgadora científica, sobre a necessidade de se desenvolver o pensamento crítico atualmente quando fez o comentário.

“Qual a importância de ser capaz de separar o joio do trigo e, ao contrário do que muita gente anda fazendo, jogar fora o joio e usar o trigo, em vez de jogar fora o trigo e usar o joio, bebendo detergente?”, questionou a jornalista.

Mari riu e a plateia do evento aplaudiu Sônia. “Vou começar dizendo: ‘Não bebam detergente’. Por favor”, respondeu a bióloga. “Por favor! De nenhuma marca”, emendou a jornalista. “De nenhuma marca”, concordou Mari.

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Bolsonaristas bebedores de detergente

A fala da jornalista faz referência direta uma parte dos seguidores de Jair Bolsonaro que passou a beber o detergente da marca Ypê, que foi considerada imprópria para uso pela Anvisa após inspeções em uma das fábricas da empresa encontrar a bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos.

Alguns bolsonaristas passaram a apontar uma perseguição da Anvisa à marca porque, em 2022, o dono da empresa e seus parentes fizeram doações de mais de R$ 1 milhão para a campanha de Bolsonaro à presidência. Com o intuito de “provar” que não há risco no consumo, eles começaram a gravar vídeos bebendo o detergente.

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detergente Globo Sônia Bridi Ypê

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