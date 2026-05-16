Ana Maria Braga revela que trocou de nome e surpreende

Apresentadora vai dar detalhes da revelação na nova série ‘Aprendi Vivendo’, que vai estrear nesta terça-feira, 19 - Foto: Divulgação

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma revelação que muitas pessoas não sabiam. Na nova série ‘Aprendi Vivendo’, que vai estrear nesta terça-feira, 19, no Instagram e no TikTok, ela conta que trocou de nome há 10 anos.

A comandante do 'Mais Você', da Globo, tomou a decisão após descobrir mais sobre a história do pai dela, que era italiano. No primeiro episódio, ela explica a mudança.

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A apresentadora assinava com o sobrenome Maffei. Agora, ela usa oficialmente Maffeis. “Eu queria poder entrar na Itália dizendo que eu sou italiana. Para mim é a raiz da gente”, explica Ana Maria Braga Maffeis. A mudança foi feita há cerca de dez anos.

Temas dos outros episódios

O diagnóstico de câncer no reto, em 2001, será abordado no segundo episódio, que irá ao ar no dia 26. “Eu já enfrentei o câncer, chorei sozinha no hospital, pensei que nunca mais ia voltar para a TV e estou aqui viva, recomeçando. Enquanto houver vida, há força para reacender a chama”, conta.

Ana Maria falará também, em um dos vídeos, dos memes que surgem sobre ela e também de seu marido, Fábio Arruda. “Se o meme apareceu, vamos nos divertir com ele. Já foi. Eu tive a oportunidade de casar com um cara que vive fazendo piada. Para qualquer relação, a alegria é fundamental”, afirma.

Já no episódio fina, que será publicado no dia 16 de junho, ela tratará de envelhecimento, autoestima e liberdade de escolha:

“Cada linha no rosto é um capítulo da nossa história. Quanto mais o tempo passa, mais a gente se sente dona da própria beleza, sem precisar da validação de ninguém. Eu sinto que estou melhor hoje do que já estive. Acho que é gostar de mim mesmo. Se você não gosta de você, você olha e fala: ‘Ah, apareceu uma ruga aqui.’ Então, acho que é gostar daquilo que você representa hoje. Você se sentindo bem com você mesma e se cuidando não tem o que se preocupar”, completa.