Reality show famoso é alvo de denúncias de estupro nos bastidores

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Integrantes do Married at First Sight UK denunciaram casos de abuso sexual nos bastidores do programa. Convidadas para participar do reality show de relacionamentos, duas mulheres afirmaram que foram estupradas pelos próprios maridos.

Os cônjuges se conheceram durante as gravações da atração, no Reino Unido, que tem a finalidade de formar casais e levá-los ao altar. Ao longo do programa, os desconhecidos aceitam se casar e exibem a vida de casal diante das câmeras ao longo das semanas.

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Entretanto, as vítimas alegaram que foram forçadas a manter relações sexuais com os respectivos maridos. Uma das mulheres afirmou que além do abuso sofreu ameaças com ácido pelo homem com quem foi casada.

Outra participante contou que chegou a comunicar o caso ao Channel 4, responsável por exibir o programa, mas eles ignoraram a informação e continuaram exibindo os episódios normalmente.

Pronunciamento

Com a repercussão negativa do caso, o ministro da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, considerou o caso como inadmissível e alegou que a polícia investigará as acusações a fundo.

Em nota, o Channel 4 se pronunciou e afirmou que as alegações são contestadas pelos acusados. Eles também reforçaram que estão realizando uma revisão externa sobre os protocolos de segurança do programa.