Neta de Mussolini vence Big Brother e conquista prêmio milionário

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Alessandra Mussolini é a campeã do Grande Fratello VIP, versão italiana do reality show Big Brother Brasil, com participantes famosos. Neta do ditador fascista Benito Mussolini, ela ganhou um prêmio milionário com a vitória, que foi escolhida pelo público.

O prêmio em questão foi de € 550 mil, equivalente a R$ 3,3 milhões na cotação atual, valor menor do que o oferecido pela versão brasileira do programa de entretenimento.

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Aos 63 anos de idade, Adriana conquistou passagens pelos mundos da política e artístico na Itália, atuando em filmes, programas de TV e lançando algumas canções que se popularizaram no país.

A famosa ocupou cargos de deputada, senadora e eurodeputada. Entretanto, sua fama se consolidou nos últimos anos, quando passou a aparecer com frequência em programas de televisão e realities show.