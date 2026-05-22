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Ator da Globo reaparece na web após ser dado como morto

O artista fez um post em suas redes sociais para tranquilizar os fãs

Franciely Gomes
Por
O artista foi dado como morto nas redes sociais
O artista foi dado como morto nas redes sociais - Foto: Reprodução | TV Globo

Agles Steib usou suas redes sociais para negar os boatos de sua morte nesta quinta-feira, 21. Conhecido por interpretar o personagem Maikel Jackson na novela Senhora do Destino, da TV Globo, o ator afirmou que a notícia foi inventada por criminosos.

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“Entraram no meu celular, hackearam ele, fui dado como morto, se passaram por familiares meus pedindo dinheiro pro velório”, disse ele, afirmando que os bandidos tentaram aplicar golpes financeiros com sua suposta morte.

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Um post compartilhado por Agles Steib (@agles_steib)

Em seu vídeo, o artista também confessou que ficou abalado psicologicamente com toda a situação e pediu aos seguidores para prestarem atenção com os novos golpes. “Espero que isso não aconteça com ninguém porque é horrível”, declarou.

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