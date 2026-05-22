NOVELAS
Quem Ama Cuida repete trama clássica de Chocolate com Pimenta; entenda
Semelhanças entre trama inédita e clássico dos anos 2000 já chamam atenção dos noveleiros
A nova novela Quem Ama Cuida mal começou e já vem despertando comparações entre o público. Escrita por Walcyr Carrasco, a trama estrelada por Leticia Colin e Antonio Fagundes apresenta diversos elementos que remetem diretamente ao clássico Chocolate com Pimenta, exibido originalmente em 2003.
Embora a nova produção aposte em um tom mais pesado e contemporâneo, os paralelos entre as histórias rapidamente viraram assunto entre fãs de novelas.
As protagonistas das duas tramas enfrentam tragédias pessoais, encontram apoio em homens mais velhos e acabam envolvidas em disputas por herança, vingança e recomeços.
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Tragédias aproximam protagonistas
Em Chocolate com Pimenta, Ana Francisca perde o pai em um assassinato e ainda vê sua casa ser destruída em um incêndio. Depois disso, ela se muda para Ventura, cidade fictícia no interior do Rio Grande do Sul, onde passa a viver com familiares humildes.
Já em Quem Ama Cuida, Adriana também inicia sua trajetória cercada por perdas. Logo no primeiro capítulo, ela perde o emprego, vê a casa ser destruída por uma enchente e ainda enfrenta a morte do marido durante o desastre.
As duas protagonistas também encontram apoio em figuras masculinas mais velhas e influentes. Ana Francisca cria uma forte amizade com Ludovico, dono da fábrica de chocolates da cidade, enquanto Adriana passa a trabalhar como fisioterapeuta de Arthur Brandão.
Casamentos por interesse movimentam as tramas
Com o avanço das histórias, as semelhanças ficam ainda mais evidentes. Em Chocolate com Pimenta, Ludovico revela sua verdadeira identidade para Ana Francisca e propõe um casamento para ajudá-la a ter uma vida melhor e proteger o filho que ela espera.
Ao aceitar a união, a personagem acaba se tornando herdeira da fortuna do ricaço, o que provoca a ira de Jezebel, irmã ambiciosa do empresário.
Em Quem Ama Cuida, Arthur também decide ajudar Adriana ao perceber a situação financeira precária da protagonista. O personagem propõe um casamento de amizade para impedir que sua herança fique nas mãos da irmã Pilar, descrita como gananciosa e manipuladora.
Novela toma rumo mais sombrio após reviravolta
Apesar das várias semelhanças iniciais, as histórias passam a seguir caminhos bastante diferentes após o casamento das protagonistas. Enquanto Ana Francisca se muda para a Argentina e retorna anos depois em busca de vingança, Adriana enfrenta um destino ainda mais trágico.
Na noite do casamento, Arthur é jogado da janela de um prédio e morre. Adriana se torna a principal suspeita pelo crime e, mesmo contando com a ajuda de Pedro, vivido por Chay Suede, acaba condenada injustamente.
Após passar seis anos presa, ela deixa a cadeia determinada a descobrir quem matou Arthur Brandão e se vingar das pessoas que destruíram sua vida.
Walcyr Carrasco já reutilizou referências em outras novelas
O reaproveitamento de estruturas narrativas não é novidade na carreira de Walcyr Carrasco. O autor possui um histórico conhecido de buscar inspiração em obras clássicas para desenvolver suas novelas.
O Cravo e a Rosa, por exemplo, foi inspirada na peça “A Megera Domada”, de William Shakespeare. Já O Outro Lado do Paraíso traz elementos de “O Conde de Monte Cristo”, romance de Alexandre Dumas.
A própria Chocolate com Pimenta também teve como referência inicial a opereta “A Viúva Alegre”, composta por Franz Lehár.