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LUTO

Mãe de Tadeu Schmidt morre aos 92 anos: “Nunca mais vou te ver”

Tadeu também perdeu o irmão, Oscar Schmidt, a pouco mais de um mês

Edvaldo Sales
Por
Tadeu também perdeu o irmão, Oscar Schmidt, a pouco mais de um mês
Tadeu também perdeu o irmão, Oscar Schmidt, a pouco mais de um mês - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe do apresentador Tadeu Schmidt morreu aos 92 anos. Ele usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para lamentar o falecimento de Dona Janira.

O jornalista publicou uma sequência de fotos ao lado da mãe. “Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver…”, iniciou o comunicador.

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“O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos, e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira”, completou.

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Mais uma perda

A morte de Janira representa a segunda perda de Tadeu Schmidt em pouco mais de um mês. Em 17 de abril, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, irmão do jornalista, faleceu, vítima de problemas relacionados a um câncer no cérebro.

Na época da fatalidade, o apresentador estava à frente do BBB 26 e chegou a quebrar protocolos ao revelar a perda do familiar aos finalistas do relality show em consideração a Ana Paula Renault, que também soube da morte do pai, Gerardo Renault (1929-2026), enquanto estava confinada.

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