Globo rompe silêncio sobre suposta substituição de Tadeu Schmidt

Além da saída de Boninho da TV Globo, parece que outras mudanças envolvendo o Big Brother Brasil podem acontecer em breve. Isso porque surgiram boatos de que Tadeu Schmidt seria substituído a partir de 2026.

A polêmica teve início quando o jornalista Alessandro Lobianco disse que o novo apresentador na 26ª edição do BBB seria Marcos Mion. O comunicador afirmou ainda que, após a saída de Boninho, a emissora acreditaria que o reality perderá sua identidade e, por isso, algumas mudanças seriam necessárias.

Além disso, ele falou que a Globo enxerga Mion como o nome ideal para fortalecer essa conexão com os telespectadores. O apresentador do Caldeirão, que já estaria ciente da decisão, assumiria o Big Brother Brasil a partir de 2026. A notícia seria anunciada no segundo semestre de 2025.

Porém, à Contigo!, a coordenação do núcleo de Entretenimento da Globo afirmou que não se passavam apenas de especulações.