Globo acaba com mistério e revela se BBB 25 terá famosos; saiba

Tadeu comandará o BBB 25, que terá novidades - Foto: Reprodução | Globo

A Globo acabou de vez com o mistério em torno do BBB 25. A emissora revelou que a edição, que estreará em janeiro, contará com famosos mais uma vez.

Leia Mais:

>>> Com derrota na Bahia, apenas um ex-BBB conseguiu se eleger; saiba quem

>>> Cantora 'A Dama' fala pela primeira vez sobre derrota em eleição

>>> Prestes a sair da Globo, Boninho já tem novo projeto; conheça

A informação foi confirmada pelo F5, que declarou que a Globo fez anúncios sobre a nova temporada do reality em encontro com convidados e mercado publicitário.

A publicação destacou que a atração continuará com Pipocas, como são chamadas as pessoas anônimas, e Camarotes, que são os famosos convidados pela produção.

A Globo, inclusive, já conversou com algumas celebridades para que possam integrar o elenco da nova edição do formato, que ficará no ar até maio de 2025.