Cantora 'A Dama' fala pela primeira vez sobre derrota em eleição

- Foto: Reprodução | Instagram @adamadopagode

A Dama se manifestou pela primeira vez após a eleição municipal em Salvador. A cantora, considerada uma das principais figuras femininas do pagodão baiano, se candidatou a vereadora pelo União Brasil. No entanto, com apenas 439 votos, não conseguiu uma vaga na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, A Dama fez um balanço da campanha, abordando suas ideias e o futuro na política. “Fico muito feliz e grata por cada pessoa que depositou o seu voto de confiança nas urnas. Só em receber 439 votos, me sinto vitoriosa”, começou a cantora.

Em seguida, A Dama afirmou que continuará usando sua influência para dar voz às suas propostas. “Gostaria muito de colocar em prática todas as propostas que idealizei durante a minha campanha, mas seguirei fazendo por onde na minha posição de artista, seja na religião, na minha comunidade LGBTQIAPN+ e pelas mulheres”, declarou.

Por fim, quando questionada sobre a possibilidade de se candidatar novamente daqui a quatro anos, A Dama respondeu: “Sobre o futuro, as coisas irão acontecendo”, finalizou.