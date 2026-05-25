Faustão é internado mais uma vez em São Paulo

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O apresentador Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele foi à unidade para retirar uma sonda gástrica.

“Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica”, disse a equipe de Faustão.

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A previsão de alta do apresentador é para terça-feira, 26.

Procedimentos

Desde 2023, Faustão passou por uma série de procedimentos após vários problemas de saúde.

Ao todo, foram quatro transplantes: um de coração, em agosto de 2023, após insuficiência cardíaca grave; um de rim, em fevereiro de 2024; e, em agosto de 2025, um transplante de fígado junto a um retransplante renal, realizado com órgãos de um mesmo doador.

Homenagem

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, usou as redes sociais no último dia 2 para homenagear o marido, que completou 76 anos.

Ela publicou diversos registros do apresentador em família e falou sobre o estado de saúde dele, que nos últimos dois anos foi submetido a quatro transplantes de órgãos.

“Hoje é o dia dele! A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço. Mais um aniversário que é um presente pra nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece”, disse.

Luciana Cardoso seguiu: “Estaremos aqui sempre pra te apoiar e comemorar cada vitória. Te adoro! Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário!! Parabéns!”, acrescentou.

No final, ela também fez um agradecimento aos doadores de órgãos: “Obrigada a todas as família que disseram SIM a doação e permitiram que a vida continuasse”, finalizou.