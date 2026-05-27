Repórter histórico da Globo, Tino Marcos pede emprego, mas engana seguidores

O jornalista Tino Marcos, de 64 anos, fez um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 27, alegando dificuldades de conseguir um novo emprego. Repórter histórico da TV Globo, tendo feito parte da cobertura de oito Copas do Mundo, o profissional desabafou quanto a falta de oportunidades no meio jornalístico, mas a publicação era apenas uma ação publicitária.

No desabafo, Tino Marcos relembrou a saída da TV Globo, em 2021, quando por vontade própria priorizou aproveitar a vida com a família. No entanto, alertou que após cinco anos, ele precisa voltar a trabalhar, e não tem sido fácil a recolocação no mercado profissional.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu pensei bastante até fazer esse vídeo, mas acho que chegou a hora. Preciso abrir o meu coração. Há pouco mais de 5 anos, eu saí da Globo feliz da vida, foi muito legal a maneira que saí, curti muito, aproveitei a família. Mas, o tempo passou e são mais de 5 anos e eu estou precisando trabalhar", iniciou Tino Marcos.

Tino Marcos entrou para a Globo em 1985. Foi editor-chefe e apresentador do Globo Esporte e, além de cobrir oito Copas, tem seis Olimpíadas no Currículo e outras competições esportivas. O jornalista deixou a empresa em 2021. Ele afirma tentar falar com amigos na busca por novas oportunidades, sem sucesso.

"Aproveitando esse vídeo aqui para que alguém possa se interessar por aquele velho repórter que cobriu oito Copas do Mundo. Eu tenho falado com amigos, tentado falar pelo menos. Até agora, nada concreto aconteceu", seguiu Tino Marcos.

Recentemente, Tino Marcos foi o mestre de cerimônia contratado pela CBF para o evento de convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Anúncio

Acontece que o desabafo de Tino Marcos, era, na verdade, uma ação comercial para anúncio da sua parceria com o canal humorístico 'Porta dos Fundos'. Horas depois da publicação, a legenda foi alterada de 'Desabafo' para um pedido de desculpas. Um novo vídeo foi publicado, em que o jornalista anuncia um programa especial da Copa do Mundo, em parceria com os humoristas Marcelo Adnet e Rafael Saraiva.

A ação publicitária teve recepção mista nas redes sociais, com internautas revoltados por serem enganados e outros apontando que o debate da precarização do jornalismo segue sendo válido.