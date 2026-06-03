3 acontecimentos marcaram a noite da morte de Arthur em Quem Ama Cuida

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Uma declaração de amor inesperada, uma ameaça feita diante de todos e uma promessa de vingança marcaram as horas que antecederam a morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) em Quem Ama Cuida.

O assassinato do milionário, ocorrido logo após seu casamento com Adriana (Letícia Colin), transformou uma celebração em cena de crime e abriu o principal mistério da trama: quem matou Arthur?

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A presença mais explosiva da noite foi a de Pilar (Isabel Teixeira). Depois de tentar interditar o irmão e impedir o casamento, a vilã apareceu na cerimônia determinada a causar problemas.

Diante dos convidados, ela fez barraco e deixou claro que Arthur e Adriana não teriam um futuro feliz juntos. Pouco tempo depois, o empresário foi encontrado morto, tornando suas palavras ainda mais suspeitas.



Outro acontecimento que aumentou a tensão envolveu Pedro (Chay Suede). O advogado chegou ao casamento sem saber que a noiva de Arthur era justamente Adriana, a mulher por quem estava apaixonado.

O impacto da descoberta desencadeou um confronto e culminou em uma declaração inesperada. A revelação colocou um amor proibido no centro da cerimônia pouco antes da tragédia que abalaria a família Brandão.

Mas os sinais de que a noite terminaria mal começaram antes mesmo da troca de alianças. Apaixonada em silêncio por Arthur, Diná (Rosi Campos) tentou impedir o casamento e partiu para cima de Adriana.

Durante a confusão, a governanta chamou a fisioterapeuta de golpista, recebeu um tapa no rosto e deixou escapar uma promessa que ganhou peso após o crime: “jurou vingança”.

Com diferentes personagens acumulando motivos para desejar o fim da felicidade de Arthur, a investigação da morte do milionário promete movimentar os próximos capítulos da novela das 9.

Quem Ama Cuida é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com colaboração de Wendell Bendelack, Martha Mendonça, Julia Laks e Bruno Segadilha.

A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de Caetano Caruso e direção de Alexandre Macedo, Nathalia Ribas, Augusto Lana, Fábio Rodrigo e Rodrigo Oliveira.

A produção é de Mauricio Quaresma e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de dramaturgia, de José Luiz Villamarim.