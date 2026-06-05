Cantor brasileiro vira meme após homenagear Michael Jackson; confira

O cantor Naldo Benny virou assunto nas redes sociais após fazer uma homenagem a Michael Jackson durante o programa TVZ, do Multishow, exibido na última quinta-feira, 4. Com figurino inspirado no Rei do Pop, o artista brasileiro apresentou uma versão da canção “Human Nature”.



Nos comentários da publicação, os internautas reagiram à apresentação.



“Ninguém pode negar que o cara simplesmente vai lá e faz. Eu admiro essa coragem”, escreveu uma pessoa. “Poucos sabem disso, mas o ‘moonwalk’ foi ele que ensinou para o Michael”, disse outro internauta em tom bem humorado.

A repercussão também resgatou a fama de Naldo em dar declarações consideradas exageradas e mentirosas. “Ele vai dizer que inventou essa música e deu para o Michael, quer ver?”, ironizou outro.



Em entrevista à Band FM, em 2023, Naldo disse que foi cotado para participar do “Xcape” (2014), álbum póstumo de Michael produzido por Timbaland. Segundo ele, os produtores avaliavam incluir um artista latino no projeto e seu nome foi considerado para gravar uma versão de “Love Never Felt So Good”.



O cantor brasileiro também já contou que possui em casa um quadro de Michael assinado por Romero Britto. Segundo o cantor, a obra teria sido um presente de um amigo e faria parte de uma edição limitada com apenas dez exemplares.

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