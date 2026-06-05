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Humorista é assaltado e desabafa após crime: “Rasparam minha conta”

Artista afirmou que perdeu o acesso às suas contas pessoais no incidente

Gustavo Nascimento
Por
Ed Gama, humorista alagoano com sucesso nacional
Ed Gama, humorista alagoano com sucesso nacional - Foto: Reprodução | Redes sociais

O humorista Ed Gama foi às redes sociais nesta sexta-feira, 5, para contar que foi assaltado e perdeu o acesso a suas contas pessoais. Segundo ele, os assaltantes levaram o seu celular na última quinta-feira, 4. Ele não ficou ferido na ação.

“Por favor, não ajudem ninguém, não mandem dinheiro para ninguém que pedir dinheiro para vocês. Não sou eu”, disse o humorista. Em seguida, completou: “Os caras rasparam minha conta”.

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Ele também contou que chegou a bloquear o celular e as contas bancárias, mas não está com controle total das próprias contas. Além disso, o humorista afirmou que está com dificuldades de manter o acesso das redes sociais privado.

A assessoria de imprensa do humorista alagoano informou ao g1 que o boletim de ocorrência foi registrado na tarde desta sexta-feira.

Confira o relato de Ed Gama

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