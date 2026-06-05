Paolla Oliveira responde fã que pediu para apanhar dela; veja vídeo

A atriz Paolla Oliveira divertiu os seguidores ao responder uma pergunta inusitada de um internauta em um novo vídeo compartilhado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 5. No comentário, a pessoa perguntou onde seria possível se inscrever para “apanhar” da atriz.

“Não existe isso, esquece isso. Eu não bato em ninguém, não. Aqui é só no carinho”, disse Paolla após a pergunta.

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A publicação faz parte do quadro “Paolla Responde”, em que ela reage a mensagens enviadas por fãs. Entre as mensagens lidas pela atriz estavam também elogios e cantadas criativas.



“Seu corpo cheio de curva e eu aqui sem freio. Bora marcar um acidente?”, dizia uma das cantadas. Em outra, um admirador foi além e perguntou: “Quando é que você vai dar uma chance pra nós três?”, arrancando uma reação surpresa da atriz.



Paolla Oliveira também reagiu a comentários sobre sua carreira, sua personalidade e até momentos divertidos registrados por sua equipe nos bastidores.



No fim da gravação, a atriz afirmou que a seleção mostrava apenas uma pequena parte das mensagens que recebe diariamente. Segundo ela, o material era tão extenso que poderia render ainda mais episódios do quadro, que voltou a movimentar seus perfis nas redes sociais.

Confira a publicação