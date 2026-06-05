Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Paolla Oliveira responde fã que pediu para apanhar dela; veja vídeo

Publicação da atriz nas redes sociais já rendeu mais de 100 mil curtidas

Gustavo Nascimento
Por
Paolla Oliveira, uma das maiores atrizes brasileiras da atualidade
Paolla Oliveira, uma das maiores atrizes brasileiras da atualidade - Foto: Reprodução | Redes sociais

A atriz Paolla Oliveira divertiu os seguidores ao responder uma pergunta inusitada de um internauta em um novo vídeo compartilhado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 5. No comentário, a pessoa perguntou onde seria possível se inscrever para “apanhar” da atriz.

“Não existe isso, esquece isso. Eu não bato em ninguém, não. Aqui é só no carinho”, disse Paolla após a pergunta.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

VALOR IMPRESSIONANTE

Conta de energia da mansão milionária de Xuxa impressiona pelos custos
Conta de energia da mansão milionária de Xuxa impressiona pelos custos imagem

ESPORTES

Bruna Biancardi revela ataques racistas contra as filhas: "Desgastante"
Bruna Biancardi revela ataques racistas contra as filhas: "Desgastante" imagem

RELATO VIRALIZA

Influencer trans revela mensagens de homens que buscam sigilo em apps
Influencer trans revela mensagens de homens que buscam sigilo em apps imagem

A publicação faz parte do quadro “Paolla Responde”, em que ela reage a mensagens enviadas por fãs. Entre as mensagens lidas pela atriz estavam também elogios e cantadas criativas.

“Seu corpo cheio de curva e eu aqui sem freio. Bora marcar um acidente?”, dizia uma das cantadas. Em outra, um admirador foi além e perguntou: “Quando é que você vai dar uma chance pra nós três?”, arrancando uma reação surpresa da atriz.

Paolla Oliveira também reagiu a comentários sobre sua carreira, sua personalidade e até momentos divertidos registrados por sua equipe nos bastidores.

No fim da gravação, a atriz afirmou que a seleção mostrava apenas uma pequena parte das mensagens que recebe diariamente. Segundo ela, o material era tão extenso que poderia render ainda mais episódios do quadro, que voltou a movimentar seus perfis nas redes sociais.

Confira a publicação

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

atriz paolla oliveira redes sociais

Relacionadas

Mais lidas