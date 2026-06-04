Conta de energia da mansão milionária de Xuxa impressiona pelos custos

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Enquanto muitas famílias tentam reduzir o consumo de energia para aliviar as despesas do mês, algumas propriedades operam em uma escala completamente diferente.

É o caso da mansão de Xuxa Meneghel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, cuja estrutura exige uma operação permanente de climatização, monitoramento e manutenção.

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Conhecida por sua arquitetura marcada por amplos espaços integrados, grandes áreas envidraçadas e um jardim interno de grandes proporções, a residência se tornou alvo de curiosidade ao longo dos anos por reunir características pouco comuns até mesmo entre imóveis de alto padrão.



Reportagens, programas de televisão e visitas de celebridades já revelaram parte dos bastidores da propriedade, que combina elementos residenciais com estruturas normalmente associadas a projetos de grande porte.

Por trás do visual sofisticado, existe uma infraestrutura que ajuda a explicar por que os custos de energia e manutenção do imóvel costumam chamar atenção.

O principal gasto está na climatização

Um dos fatores que mais impactam o consumo energético da residência é o sistema central de ar-condicionado.

Com cerca de 2.600 metros quadrados de área construída, a mansão possui salões amplos, corredores integrados e extensas paredes de vidro que recebem forte incidência solar ao longo do dia. Nessas condições, a refrigeração constante se torna fundamental para manter os ambientes em condições adequadas.

Especialistas em climatização residencial de alto padrão apontam que imóveis desse porte costumam operar com equipamentos de grande capacidade funcionando por muitas horas consecutivas. Em propriedades semelhantes, o consumo mensal pode alcançar milhares de kWh, elevando significativamente os gastos com energia.

Embora os valores exatos da conta nunca tenham sido divulgados oficialmente, comparações com residências de características parecidas indicam despesas muito acima da média dos lares brasileiros.

A floresta particular dentro da casa

Outro detalhe que chama atenção é a área verde integrada ao projeto arquitetônico. Ao longo dos anos, programas de variedades e entrevistas com a apresentadora mostraram que a residência abriga um grande jardim interno com árvores, plantas tropicais e um viveiro de pássaros instalado dentro da própria construção.

Manter esse ambiente exige cuidados que vão além da jardinagem tradicional. Temperatura, umidade e circulação de ar precisam ser controladas constantemente para preservar as condições adequadas para as plantas e os animais.

Por isso, o sistema de climatização trabalha em conjunto com mecanismos de ventilação e exaustão, ampliando ainda mais a demanda energética do imóvel.

O custo invisível da manutenção

A conta de energia é apenas uma parte dos gastos necessários para manter uma estrutura desse porte. Sistemas centrais de ar-condicionado exigem manutenção preventiva frequente, incluindo limpeza de filtros, revisão de motores, inspeção de dutos e substituição de componentes desgastados.

Quando ocorrem falhas, os reparos também costumam envolver mão de obra especializada e peças de alto valor, especialmente em equipamentos de grande capacidade.

Além disso, imóveis de luxo frequentemente utilizam sistemas automatizados para monitorar temperatura, umidade e funcionamento dos equipamentos, o que gera despesas permanentes de atualização e manutenção.

Uma realidade distante da maioria dos brasileiros

O contraste entre a rotina de uma mansão desse porte e a realidade da maior parte da população ajuda a explicar o interesse que o tema desperta.

Enquanto muitas famílias buscam economizar alguns quilowatts por mês desligando aparelhos ou reduzindo o uso do ar-condicionado, propriedades como a de Xuxa dependem de sistemas funcionando continuamente para preservar a estrutura e os ambientes internos.

Nos bastidores, o cenário exibido em reportagens e programas de televisão é sustentado por uma operação permanente que envolve tecnologia, manutenção especializada e elevado consumo de energia.

Mais do que conforto, a infraestrutura da residência precisa garantir o funcionamento de um conjunto de ambientes integrados que inclui áreas climatizadas, vegetação tropical e espaços destinados aos animais. É justamente essa combinação que ajuda a explicar por que os custos de manutenção da mansão continuam despertando curiosidade entre os brasileiros.