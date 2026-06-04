Podcast reúne artistas e influenciadores para falar de cultura

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Cultura, comportamento, humor e democracia são alguns dos temas que movimentam as conversas do Podcast Ritmo, projeto do Instituto Commbne que reúne artistas, influenciadores, comunicadores e pesquisadores em uma série de encontros sobre questões que atravessam o cotidiano brasileiro.

Exibido aos sábados na TV Band na Bahia e em Sergipe, com transmissão simultânea pelo YouTube e Spotify, o programa busca aproximar debates sociais e políticos do público por meio de uma linguagem conectada à cultura popular e às experiências dos convidados.

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A proposta é discutir temas centrais da sociedade brasileira sem abrir mão da leveza e da acessibilidade, reunindo diferentes vozes da cena cultural e digital em conversas que transitam entre arte, identidade e participação social.



Entre os participantes já anunciados estão nomes como Larissa Luz, Matheus Buente, Luedji Luna, Mariene de Castro, Bárbara Carine, Carla Akotirene, Daniel Ferreira, Taian Riachão, Paulo Costa Lima, João Pimenta, Peu da Mata e Polly (O Polêmico).

“O Ritmo nasce da compreensão de que cultura também é um espaço de narrativas, construção de memória e fortalecimento democrático”, afirma a jornalista e escritora Midiã Noelle, que apresenta o programa ao lado do coapresentador convidado Raoni Oliveira.

Segundo ela, a ideia é construir um espaço de diálogo capaz de conectar diferentes públicos. “Existe uma potência enorme quando artistas e comunicadores conseguem falar sobre política de uma forma próxima das pessoas. A ideia é que o programa conecte essas linguagens sem perder o afeto, o humor e a leveza”.

Com foco na cultura popular, o podcast propõe ampliar o debate sobre temas contemporâneos a partir das trajetórias e experiências de pessoas que atuam em diferentes áreas da produção cultural e da comunicação.

Ao longo de três meses de programação, os episódios reúnem convidados com atuação em segmentos diversos, da música à produção acadêmica, passando pelo humor, pelas redes sociais e pelos movimentos culturais.

O Podcast Ritmo integra o projeto Ritmo pela Democracia, apoiado pelo ICCI – Instituto Comunicação Cultura e Incidência. A produção é assinada pela Mansa Filmes.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Commbne – Comunicação baseada em Inovação, Raça e Etnia, organização sediada em Salvador que atua na promoção da justiça racial por meio da comunicação e da educação.

Entre suas frentes de atuação estão ações de formação, produção de conhecimento, incidência pública e enfrentamento à desinformação, com foco no fortalecimento de narrativas negras, periféricas e comprometidas com a democracia e a igualdade racial.