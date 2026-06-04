Alba concede Comenda Dois de Julho ao jornalista Florisvaldo Mattos

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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) concede na próxima quinta-feira, 11, a Comenda Dois de Julho ao jornalista e poeta Florisvaldo Mattos, em proposição assinada pelo deputado estadual Adolfo Menezes (PSD). A homenagem vai acontecer às 10h, no Plenário da Casa.

Além da homenagem, Florisvaldo também estará lançando, pelo selo ALBA Cultural, a reedição de ‘Mares Anoitecidos’, livro de poemas ambientados quando da invasão dos holandeses à Bahia, entre 1624 e 1625, com prefácio do escritor Alexei Bueno.

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‘Mares Anoitecidos’ - Foto: Divulgação

“É uma imensa honra quase me despedir da Assembleia Legislativa da Bahia com esta homenagem ao poeta Florisvaldo Mattos, que, aos 94 anos, continua o seu grande mister literário, último remanescente do período mais efervescente da cultura e do jornalismo da Bahia”, destaca Adolfo Menezes.

Trajetória de Florisvaldo Moreira

Florisvaldo Moreira de Mattos nasceu em 8 de abril de 1932, em Uruçuca – anteriormente Água Preta – distrito de Ilhéus, região cacaueira, no sul da Bahia, filho do comerciante e agricultor Oscar Moreira da Matos e de Gertrudes Ferreira de Freitas.

É casado há 43 anos com Vera Pessoa de Mattos. Tem três filhos – Elzinha, Mauro e Joana – e os netos Guilherme, Beatriz, Anaís, Marina, Benjamin e Bernardo.

Em 1958, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), ingressando nesse mesmo ano no Jornalismo, profissão que exerceu ativamente até 2011.

Colaborou para o Jornal da Bahia, atuou também no Diário de Notícias, parte dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, exercendo a função de repórter, redator e colunista.

Membro da Academia de Letras da Bahia, eleito em 28 de dezembro de 1994, tomou posse em 26 de novembro de 1995, na Cadeira 31. Em 1996, a União Brasileira de Escritores concedeu-lhe o Prêmio Ribeiro Couto de Poesia, pelo seu livro ‘A Caligrafia do Soluço e Poesia Anterior’.